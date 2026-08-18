Brighton & Hove Albion vs Aston Villa: detalles del partido

Premier League - Jornada 1 23 ago 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion y Aston Villa comenzarán el 23 de agosto de 2026 a las 13:00 GMT (9:00 EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).

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Fuegos artificiales en la jornada 1 en el Amex

El Brighton & Hove Albion abre su campaña 2026/27 de la Premier League recibiendo al Aston Villa en el American Express Stadium. Con ambos clubes albergando altas aspiraciones de clasificación europea y estabilidad doméstica, una victoria en la jornada inaugural en la costa sur ofrece una oportunidad inmediata para lanzar un aviso psicológico de cara a la larga temporada liguera que les espera.

Las contundentes victorias en casa de los Seagulls en pretemporada impulsan el verano

El Brighton llega al fin de semana inaugural tras una impresionante racha de resultados en su preparación. Después de que su amistoso programado contra el FC Annecy fuera cancelado a finales de julio, el Brighton encadenó tres victorias consecutivas en casa. Abrió agosto superando al RC Strasbourg, de la Ligue 1, por 4-3, luego firmó un contundente 3-0 ante la AS Roma y completó su preparación el 15 de agosto con un sereno triunfo por 1-0 frente al Bologna.

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Las exigentes pruebas de los Villans ante la élite europea

El Aston Villa encara la jornada 1 después de un intenso calendario veraniego que puso a prueba la profundidad de su plantilla en múltiples competiciones. El equipo de Unai Emery logró cómodas victorias amistosas sobre Walsall (5-0), Indonesia XI (3-1) y BG Pathum United (3-1). Sin embargo, el Villa se midió a rivales de alto nivel en el tramo final y cayó por márgenes ajustados ante el Bayern de Múnich (2-1), el Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA (2-1) y el Borussia Mönchengladbach (2-1) en su último ensayo, el 15 de agosto.

Historial de enfrentamientos directos: duelos costeros muy igualados

Los encuentros recientes entre el Brighton y el Aston Villa han ofrecido de forma constante partidos igualados y tácticos. En su duelo liguero más reciente, en febrero de 2026, el Villa se impuso por un ajustado 1-0 en Villa Park gracias a un gol en propia puerta en el minuto 86. Con ambos equipos dependiendo de rápidas transiciones por banda y trampas de presión estructuradas, el estreno liguero del domingo promete detalles mínimos en los que un solo error podría resultar decisivo.

Posibles onces

Brighton & Hove Albion: Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Luka Vušković, Pascal Struijk, Ferdi Kadıoğlu; Yasin Ayari, Jack Hinshelwood; Diego Gómez, Georginio Rutter, Maxim De Cuyper; Charalampos Kostoulas

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Amadou Onana; John McGinn, Emiliano Buendía, Morgan Rogers; Ollie Watkins

Noticias de los equipos y plantillas

El entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, no podrá contar con varios jugadores del primer equipo para este partido. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Carlos Baleba y Yankuba Minteh figuran todos como lesionados, y no se ha confirmado ninguna alineación probable antes del saque inicial. Se añadirán actualizaciones más cerca del partido.

El técnico del Aston Villa, Unai Emery, también afronta sus propios problemas de selección. Amadou Onana, Leon Bailey, Johan Manzambi y Alejandro Garnacho están de baja por lesión. No se ha anunciado ningún posible once inicial y la información del equipo se actualizará en cuanto esté disponible.

Forma

El Brighton llega en una sólida forma de pretemporada, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su única derrota en esa racha fue un 3-0 ante el Manchester United en el último partido de la pasada temporada de la Premier League. El equipo de Hurzeler marcó 12 goles en sus cuatro triunfos de pretemporada, incluidas victorias consecutivas por 4-3 sobre el Strasbourg y un 3-0 ante la Roma, encajando solo tres goles en esos cuatro encuentros.

El balance reciente del Aston Villa cuenta una historia diferente. El equipo de Emery solo ganó uno de sus últimos cinco partidos, un triunfo por 3-1 sobre BG Pathum United en Tailandia. Perdió contra la Real Sociedad, el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA y el Borussia Moenchengladbach, encajando nueve goles en esas cuatro derrotas y marcando solo cinco.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos llegó en febrero de 2026, cuando el Aston Villa venció al Brighton por 1-0 en Villa Park en la Premier League. Antes de eso, el Brighton recibió al Villa en diciembre de 2025 en un trepidante partido de siete goles, con el Villa remontando para ganar 4-3 en el American Express Community Stadium. En los últimos cinco enfrentamientos de la Premier League, el Villa tiene ventaja con tres victorias por dos del Brighton, además de un empate. El Villa ha marcado 10 goles en esos cinco partidos, mientras que el Brighton ha conseguido siete.