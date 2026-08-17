Previa del Borussia Dortmund vs Bayern de Múnich de la Supercopa Franz Beckenbauer: todo lo que necesitas saber

Borussia Dortmund vs Bayern de Múnich: detalles del partido

Supercopa - Final 22 ago 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund y FC Bayern de Múnich comenzarán el 22 de agosto de 2026 a las 18:30 GMT (14:00 EST / 19:30 BST / 20:30 SAST).

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Resumen del partido: chocan dos gigantes del fútbol alemán

Los dos grandes rivales del fútbol alemán abren la campaña de 2026 en la Supercopa Franz Beckenbauer, rebautizada en honor al fallecido Kaiser. Después de que el Bayern de Múnich completara un doblete nacional en 2025/26, el Borussia Dortmund, subcampeón de liga, se gana el derecho a albergar este electrizante duelo a partido único en el Signal Iduna Park. Impulsado por el famoso Muro Amarillo, el BVB intentará asestar un golpe psicológico inmediato al gigante bávaro y conquistar el primer título en juego de la temporada.

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El exigente verano del Die Schwarzgelben

Bajo las órdenes de Niko Kovač, el calendario de pretemporada del Dortmund fue diseñado para forjar resiliencia inmediata. Después de una exigente gira veraniega, que incluyó pruebas ante la élite europea, el BVB cerró su preparación el 15 de agosto con un vibrante empate 2-2 ante la AS Roma frente a un estadio lleno. Mostrando su carácter habitual, Julian Ryerson y el delantero talismánico Serhou Guirassy llevaron al Dortmund de vuelta al partido tras ir perdiendo por dos goles en 30 minutos, dando al equipo una confianza táctica vital de cara al clásico del sábado.

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El equipo de Kompany, a pleno rendimiento

El Bayern de Múnich de Vincent Kompany llega a Dortmund presumiendo de una forma veraniega muy afinada. El vigente campeón de la Bundesliga se deshizo del Aston Villa por 2-1 antes de ofrecer una exhibición ofensiva en su último partido del 15 de agosto, una victoria por 3-1 sobre el RB Leipzig. Con Luis Díaz dejando huella de inmediato junto a Jamal Musiala y una delantera letal, el juego de presión de alto octanaje del Bayern parece totalmente preparado en su intento de conquistar su 12.ª Supercopa.

Rivalidad en Der Klassiker: detalles mínimos en los grandes duelos

Este partido será la 10.ª vez que estos dos clubes titánicos se enfrenten con la Supercopa en juego. El Bayern tiene una ligera ventaja con cinco Supercopas frente a las cuatro del Dortmund en sus enfrentamientos directos. Su anterior choque liguero en el Signal Iduna Park fue un trepidante partido de cinco goles que el Bayern ganó por un ajustado 3-2, lo que garantiza otro encuentro de alta intensidad en el que la brillantez individual y los errores bajo presión alta podrían decidir el resultado.

Noticias de los equipos y plantillas

Niko Kovac no tiene preocupaciones confirmadas por lesión o sanción en el Dortmund antes de la Supercopa, y por ahora no se ha publicado ninguna alineación probable. Se esperan actualizaciones más cerca del inicio.

Vincent Kompany afronta una situación más incierta en el Bayern. Konrad Laimer fue sustituido pronto en el amistoso ante el Leipzig por lo que parecía ser un problema en el pie o la rodilla y después no pudo caminar sin ayuda, mientras que el cuerpo técnico de Kompany no pudo dar un plazo claro sobre su regreso. Jamal Musiala también abandonó ese partido en los minutos finales tras sufrir un mareo y problemas circulatorios provocados, según se informó, por el intenso calor, aunque el Bayern confirmó que se encontraba mejor después del pitido final. Min-jae Kim también tuvo que retirarse con un problema en el muslo durante ese mismo encuentro. No se ha confirmado ninguna alineación probable del Bayern.

Forma

El Dortmund llega a la Supercopa con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco amistosos de pretemporada. Su salida más reciente terminó 2-2 ante la Roma, después de una derrota por 3-2 frente al Arsenal. También cayó ante el Cerezo Osaka y el Fortuna Düsseldorf durante su calendario de pretemporada, y su única victoria llegó contra el FC Tokyo. El Dortmund ha marcado seis goles y ha encajado ocho en esos cinco partidos, un balance que refleja a un equipo que todavía está encontrando su forma antes del inicio de la nueva temporada.

El Bayern llega en un estado de forma considerablemente mejor, con cuatro victorias en sus últimos cinco amistosos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-1 sobre el RB Leipzig, y también venció al Aston Villa por 2-1 y al Jeju SK por 2-1 durante su gira de pretemporada. También figura en su registro una goleada por 15-0 al FC Rottach-Egern, aunque su única derrota llegó contra el Wehen Wiesbaden. El Bayern ha marcado 22 goles y ha encajado cuatro en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos llegó en la Bundesliga el 28 de febrero de 2026, cuando el Bayern ganó 3-2 en el Signal Iduna Park. Antes de eso, el Bayern venció al Dortmund por 2-1 en Múnich en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga, el Bayern tiene ventaja con tres victorias por una del Dortmund, además de un empate. La única victoria del Dortmund en esa racha llegó en campo del Bayern en marzo de 2024, cuando ganó 2-0.