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Liga de Campeones
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoReal Betis
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Previa del Borussia Dortmund-Real Betis de la Champions League: el BVB pone a prueba la racha del Betis

Borussia Dortmund vs Real Betis
Liga de Campeones
Borussia Dortmund
Real Betis

Impulsado por una vibrante remontada para empatar 2-2 a domicilio ante el Bayern de Múnich, que le permitió mantener su ritmo en la competición doméstica, el Borussia Dortmund de Niko Kovač regresa al Signal Iduna Park para defender su feudo ante un Real Betis imponente, que llega con un balance perfecto de tres victorias y ninguna derrota en la Champions League.

Borussia Dortmund vs Real Betis: datos del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Signal Iduna Park

El Muro Amarillo pone a prueba a un Betis invicto

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

El Borussia Dortmund recibe al Real Betis en el Signal Iduna Park en la Champions League. El equipo de Niko Kovac quiere prolongar la buena racha que lo ha llevado a lo más alto de la Bundesliga.

El Dortmund llega a este encuentro con la dinámica a su favor. Un gol en los últimos minutos del suplente Maxi Beier selló la victoria por 1-0 ante el Eintracht Frankfurt en liga, antes de que un libre directo de Marcel Sabitzer en el tiempo añadido le diera el triunfo por 3-2 frente al Werder Bremen en la Copa de Alemania. El exigente calendario está poniendo a prueba a la plantilla, pero el fondo de armario de Kovac ha ofrecido soluciones en cada ocasión.

El portero Gregor Kobel ha sido una presencia constante bajo palos, mientras que el equipo de Nico Schlotterbeck ha dejado su portería a cero en cinco de sus últimos siete partidos entre todas las competiciones. El liderazgo del capitán y la disciplina defensiva del equipo dan al Dortmund una base sólida de cara a la competición europea.

FBL-ESP-LIGA-BETIS-MALAGAGetty Images

El Real Betis llega desde Sevilla a las órdenes de Manuel Pellegrini y ocupa el quinto puesto en la clasificación de la Champions League. El conjunto español ha demostrado que puede competir a este nivel tras vencer al Feyenoord por 1-0 y al FC Porto por 3-2 en sus dos últimos compromisos europeos.

El Betis, sin embargo, ha mostrado cierta irregularidad recientemente: empató 0-0 con el Celta de Vigo en LaLiga y sufrió una dura derrota por 5-2 ante el Barcelona. El equipo de Pellegrini tendrá que encontrar mayor continuidad en ataque si quiere poner en apuros a una defensa del Dortmund cada vez más difícil de superar.

El encuentro enfrenta a dos clubes en situaciones distintas en la clasificación del grupo. El Dortmund necesita mejorar sus resultados en Europa tras un comienzo irregular en la Champions League.

Noticias de los equipos y plantillas

Borussia Dortmund contra Real Betis alineaciones probables

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formación
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
G. KobelG. KobelN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckW. AntonW. AntonR. BensebainiR. BensebainiD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaJ. RyersonJ. RyersonJ. VeermanJ. VeermanC. ChukwuemekaC. ChukwuemekaF. NmechaF. NmechaS. GuirassyS. GuirassyA. VallesA. VallesHéctor BellerínHéctor BellerínFrancisco GarcíaFrancisco GarcíaNatanNatanM. BartraM. BartraP. FornalsP. FornalsA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoAntonyAntonyM. RocaM. RocaT. ParrottT. Parrott
Real Betis crest
Real Betis
BET
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Once inicial

Real Betis

Manager

  • N. Kovac
  • M. Pellegrini

Estado de forma

BVB

BVB - Formulario

FCU
D0-0
SAB
W1-2
SGE
W1-0
SVW
W3-2
FCB
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BET

BET - Formulario

POR
W3-2
BAR
L2-5
FEY
W1-0
CEL
D0-0
MAL
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Borussia DortmundEmpateReal Betis
1
0
0
Amistosos
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
F
2Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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