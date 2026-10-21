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Europa League
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Previa del Besiktas-Crystal Palace de la Europa League: Todo lo que debes saber

Besiktas vs Crystal Palace
Besiktas
Crystal Palace
Europa League

Previa completa del Besiktas contra el Crystal Palace en la Europa League. Analizamos la táctica, las novedades de ambos equipos, su estado de forma y mucho más.

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Europa League - Jornada 3
Tupras Stadyumu

El Beşiktaş-Crystal Palace comenzará el 22 de octubre de 2026 a las 15:00 EST y las 20:00 GMT.

El Beşiktaş busca prolongar su inicio perfecto

El Beşiktaş, uno de los grandes del fútbol turco, es uno de los 10 equipos que han ganado sus dos partidos de la fase de liga de la Europa League hasta ahora. En el más reciente, se impuso por 3-2 al Hoffenheim en un encuentro entretenido. Sin embargo, en su último partido de la liga turca cayó por 2-0 ante el Trabzonspor, con un gol decisivo de Mo Salah, leyenda del Liverpool. Aun así, el Beşiktaş había ganado seis de sus siete partidos anteriores entre todas las competiciones y, en general, parece atravesar un buen momento.

Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

El Palace busca recuperarse antes de viajar a Turquía

Pierre Sage ya está bajo presión al frente del Crystal Palace tras la contundente derrota por 5-0 ante el Brighton. El francés solo ha dirigido siete partidos de Premier League y ha logrado dos victorias, por lo que el Crystal Palace ocupa un discreto 14.º puesto en la Premier League. Arrancó su campaña en la Europa League con una goleada por 4-0 al Lech Poznan, pero cayó por 3-2 ante el Lyon en su último partido.

FBL-EUR-C3-LYON-CRYSTAL PALACEGetty Images

Datos clave y novedades sobre lesiones

  • En siete de los últimos ocho partidos del Beşiktaş hubo más de 2,5 goles.
  • En ocho de los últimos nueve partidos del Crystal Palace hubo más de 2,5 goles.
  • El capitán del Beşiktaş, Orkun Kökçü, se perdió por lesión la derrota por 2-0 ante el Trabzonspor. El Palace no tiene bajas por lesión.

Novedades y plantillas

Besiktas contra Crystal Palace alineaciones probables

Manager

  • V. Italiano

Vincenzo Italiano dirige al Beşiktaş, aunque por ahora no se dispone de una alineación confirmada ni de información sobre lesiones o sanciones. Se añadirán novedades cuando se acerque el inicio del partido.

Pierre Sage dirige al Crystal Palace, pero tampoco se han facilitado todavía detalles confirmados sobre la plantilla, las lesiones o las sanciones. Habrá más novedades sobre el equipo a medida que se acerque el encuentro.

Estado de forma

BJK

BJK - Formulario

OM
W4-1
AMS
L3-2
KOB
W2-1
TSG
W2-3
TRS
L2-0
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CRY

CRY - Formulario

LEE
D0-0
BRC
L0-2
NFO
W3-1
OL
L3-2
BHA
L5-0
Gol marcado (encajado)
5/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Beşiktaş llega a este partido con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Trabzonspor en la Superliga turca, aunque en esa misma racha también logró buenos resultados en Europa: una victoria por 4-1 en casa ante el Marsella y otra por 2-3 a domicilio frente al Hoffenheim. El equipo turco ha demostrado que puede competir a nivel europeo, aunque sus resultados en la competición nacional han sido irregulares.

El Crystal Palace suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente perdió por 5-0 ante el Brighton en la Premier League y la semana anterior también cayó por 3-2 frente al Lyon en la Europa League. Su única victoria en esa racha fue un 3-1 ante el Nottingham Forest en la Premier League, en una serie de resultados que también incluye un empate 0-0 contra el Leeds United.

Enfrentamientos directos

No se han facilitado datos sobre enfrentamientos directos entre el Beşiktaş y el Crystal Palace para este partido, por lo que de momento no es posible consultar sus antecedentes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la Europa League, el Beşiktaş ocupa actualmente el cuarto puesto y el Crystal Palace, el decimoquinto. Esa distancia en la clasificación hace especialmente urgente que el Palace sume puntos en Estambul.

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