Previa del Bayern de Múnich contra el RB Leipzig en la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Bayern de Múnich vs. RB Leipzig: datos del partido

Bundesliga - Jornada 6 17 oct 2026 - 12:30 Allianz Arena

El FC Bayern de Múnich y el RB Leipzig jugarán el 17 de octubre de 2026 a las 16:30 GMT (12:30 p. m. EST / 17:30 BST / 18:30 SAST).

Duelo de gigantes tras los partidos europeos de entre semana

El FC Bayern de Múnich regresa al Allianz Arena para recibir al RB Leipzig en un duelo decisivo de la sexta jornada de la Bundesliga 2026/27. Ambos llegan al sábado después de disputar entre semana la segunda jornada de la Champions League, lo que añade interés táctico al encuentro y pondrá a prueba la profundidad de sus plantillas. El Bayern de Vincent Kompany quiere reafirmar su dominio en la competición nacional ante su afición, mientras que el Leipzig de Martín Demichelis busca aprovechar el impulso de sus últimos resultados europeos para reivindicar sus aspiraciones al título de la Bundesliga.

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El vibrante empate a seis goles del Bayern en Stavanger

El Bayern de Múnich llega al duelo del sábado tras empatar 3-3 el martes 13 de octubre a domicilio ante el Viking FK, campeón de Noruega, en la Champions League. Después de verse 2-0 por detrás en la primera mitad, el Bayern remontó con un doblete de Harry Kane en la segunda parte (54', de penalti, y 60') y un gol de Luis Díaz (70'), antes de encajar el tanto del empate en el minuto 90. Tras este resultado y el empate 2-2 en la competición nacional ante el FC Augsburg, los hombres de Kompany quieren convertir su producción ofensiva de 28 disparos en una victoria decisiva.

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Dos partidos consecutivos sin encajar del RB Leipzig

El RB Leipzig viaja a Múnich lleno de confianza tras conseguir dos victorias consecutivas de relieve en distintas competiciones. Después de imponerse con contundencia por 6-0 al Eintracht Frankfurt en la competición nacional el 10 de octubre, el equipo de Demichelis firmó el martes por la noche una disciplinada victoria por 1-0 ante el PSV Eindhoven en la Champions League gracias a un gol decisivo de Brajan Gruda en el minuto 74. Impulsado por su actuación europea y por dos partidos consecutivos sin encajar, el Leipzig llega a Múnich con una peligrosa capacidad para salir al contraataque.

Duelo en el Allianz Arena

En el plano táctico, el choque del sábado pondrá a prueba la capacidad de ambos entrenadores para gestionar las rotaciones tras las exigentes citas de la Champions League. El Bayern contará con Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlović para dirigir el juego desde el centro del campo, controlar la posesión y crear situaciones de uno contra uno para Luis Díaz y Serge Gnabry en las bandas. Por su parte, el Leipzig buscará apoyarse en Willi Orbán y Castello Lukeba en el centro de la defensa para resistir la presión y lanzar a Antonio Nusa y a Brajan Gruda, autor del gol decisivo ante el PSV, en transiciones rápidas. Con consecuencias para la parte alta de la clasificación, la noche del sábado promete emociones intensas en la Bundesliga desde el pitido inicial.

Novedades de los equipos y plantillas

El Bayern de Múnich no podrá contar con Jamal Musiala ni con Tarek Buchmann por lesión. No figuran sancionados en el equipo local y se ofrecerán más novedades sobre la plantilla a medida que se acerque el inicio del partido.

El RB Leipzig tiene una lista de bajas por lesión más amplia, con Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu y Viggo Gebel fuera de combate. No constan sancionados en el equipo visitante y Martin Demichelis confirmará su elección de jugadores cuando se acerque el partido.

Estado de forma

El Bayern de Múnich ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, ha empatado dos y no ha perdido ninguno. En su encuentro más reciente empató 2-2 en Augsburg en la Bundesliga, un resultado que frenó el impulso adquirido con la victoria por 7-0 ante el Union Berlin. En esta racha, el Bayern también logró una victoria por 5-0 sobre el Bodø/Glimt en la Champions League. En los cinco partidos marcó 17 goles y encajó solo uno.

El RB Leipzig ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha perdido tres y no ha empatado ninguno. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 6-0 ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga. El Leipzig también cayó por 4-1 ante el Como en la Champions League y perdió 2-0 a domicilio frente al Bayer Leverkusen. Marcó 14 goles y encajó 10 en esos cinco encuentros.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos se disputó el 15 de agosto de 2026: un amistoso de pretemporada en el Allianz Arena que el Bayern ganó 3-1. En partidos oficiales, el Bayern ha sido dominante: ganó 2-0 una eliminatoria de la Copa de Alemania en febrero de 2026 y se impuso por 5-1 al Leipzig a domicilio en la Bundesliga en enero de 2026. El Bayern ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos. Los únicos puntos que dejó escapar fueron en un empate 3-3 en la Bundesliga en Leipzig en mayo de 2025.