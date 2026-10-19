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Previa del Bayern de Múnich-Arsenal en la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Bayern Múnich vs Arsenal
Bayern Múnich
Arsenal
Liga de Campeones
H. Kane
B. Saka
D. Rice

Previa completa del Bayern de Múnich-Arsenal en la Champions League. Analizamos la táctica, las novedades de ambos equipos, su estado de forma y mucho más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 3
Allianz Arena

El Bayern de Múnich-Arsenal comienza el 21 de octubre de 2026 a las 15:00 EST y las 20:00 GMT.

El Bayern se prepara a lo grande para la prueba ante el Arsenal

El Bayern de Múnich arrolló al RB Leipzig el fin de semana y se impuso por 6-1, con un triplete de Luis Diaz y goles de Aleksandar Pavlovic, Harry Kane y Michael Olise. El Bayern ha marcado 18 goles en sus tres primeros partidos como local de la Bundesliga esta temporada. El empate 3-3 ante el Viking en su último encuentro de Champions League fue una sorpresa después de golear 5-0 al Bodo Glimt en la primera jornada.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

El Arsenal logra otra victoria trabajada

El Arsenal no ofreció su mejor versión el fin de semana, pero consiguió ganar 1-0 a domicilio al Nottingham Forest en la Premier League. Mejoró así sus dos resultados anteriores en el City Ground, ambos empates sin goles. El Arsenal de Mikel Arteta está a tres puntos del líder de la Premier League, el Manchester City, y ha ganado sus dos partidos de Champions League esta temporada: 1-0 en Nápoles y 3-0 en casa ante el Lille.

Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Datos clave, lesiones y sanciones

  • El Arsenal ha mantenido su portería a cero en seis de sus últimos ocho partidos de Champions League.
  • Harry Kane ha marcado 15 goles contra el Arsenal a lo largo de su carrera y ha visto puerta en nueve partidos consecutivos de Champions League con el Bayern. Solo Cristiano Ronaldo (11) ha marcado en más encuentros seguidos de la competición.
  • El Bayern no podrá contar con Michael Olise por sanción, mientras que Manuel Neuer se perdió la goleada ante el Leipzig por un problema en un pie. William Saliba es la única baja de larga duración que le queda al Arsenal.

Novedades de los equipos y plantillas

Bayern Múnich contra Arsenal alineaciones probables

4-2-3-1
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
page.match.formation.title
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
J. UrbigJ. UrbigK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahM. KimM. KimN. BrownN. BrownT. BischofT. BischofJ. KimmichJ. KimmichM. OliseM. OliseLuis DíazLuis DíazL. KarlL. KarlH. KaneH. KaneD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. MerinoM. MerinoB. GuimaraesB. GuimaraesE. EzeE. EzeD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeV. GyoekeresV. Gyoekeres
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Bayern Múnich

Once inicial

Arsenal

Manager

  • V. Kompany
  • M. Arteta

Se espera que Vincent Kompany sitúe a Jonas Urbig en la portería después de que Manuel Neuer quedara fuera por una acumulación de líquido en un pie. El once previsto del Bayern incluye a Konrad Laimer, Jonathan Tah, Min-Jae Kim y Nathaniel Brown en defensa, con Joshua Kimmich y Tom Bischof en el centro del campo, y Michael Olise, Luis Diaz y Lennart Karl como apoyo a Harry Kane. No figuran otras lesiones ni sanciones aparte de la situación en la portería, aunque podría haber novedades más cerca del inicio del partido.

En el once previsto del Arsenal, David Raya ocuparía la portería por detrás de una defensa de cuatro formada por Jurrien Timber, Myles Lewis-Skelly, Gabriel y Ezri Konsa. Mikel Merino y Bruno Guimaraes actuarían en el centro del campo, con Eberechi Eze, Declan Rice y Noni Madueke apoyando a Viktor Gyokeres en ataque. Por ahora no figuran lesiones ni sanciones para el equipo visitante, aunque se evaluará a la plantilla después del partido de Premier League del domingo.

Estado de forma

FCB

FCB - Formulario

ELV
W1-2
FCU
W7-0
FCA
D2-2
VIK
D3-3
RBL
W6-1
Gol marcado (encajado)
20/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ARS

ARS - Formulario

IPS
W2-4
BHA
L3-0
LEE
W2-1
LIL
W3-0
NFO
W0-1
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Bayern de Múnich ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado dos y no ha perdido ninguno, con 19 goles a favor y siete en contra durante esa racha. Su resultado más reciente fue una victoria por 6-1 sobre el RB Leipzig en la Bundesliga, que pone de relieve su capacidad goleadora en la competición nacional. Empató 3-3 con el Viking en la Champions League y 2-2 con el Augsburg en la liga, lo que demuestra que, pese a su acierto de cara a portería, le ha costado más mantener la suya a cero.

El Arsenal ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha perdido uno, con una derrota por 3-0 ante el Brighton como único tropiezo. Desde entonces, ha encadenado tres victorias, entre ellas un 3-0 frente al Lille en la Champions League y un trabajado triunfo por 1-0 en el campo del Nottingham Forest. Ha marcado ocho goles y ha encajado tres en ese periodo, con una notable mejora de sus registros defensivos en las últimas semanas.

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

Bayern MúnichEmpateArsenal
3
1
1
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
F
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
F
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
5
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
5
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
14Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en noviembre de 2025, cuando el Arsenal ganó 3-1 en casa en la fase de liga de la Champions League. Antes, el Bayern se impuso 1-0 en casa en abril de 2024, mientras que la ida de aquella misma eliminatoria terminó 2-2 en el Emirates. En los últimos cinco enfrentamientos de Champions League entre ambos clubes, cada equipo ha logrado dos victorias y ha habido un empate, aunque los dos triunfos del Bayern en 2017 fueron contundentes, incluido un 5-1 en el Allianz Arena.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League, el Bayern de Múnich ocupa actualmente la décima posición y el Arsenal, la séptima, por lo que ambos clubes se encuentran dentro de los puestos de clasificación a medida que avanza la competición.

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