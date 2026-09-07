Barcelona vs Feyenoord: detalles del partido

Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 12:45 Spotify Camp Nou

El FC Barcelona y el Feyenoord comenzarán el 9 de septiembre de 2026 a las 16:45 GMT (12:45 EST / 17:45 BST / 18:45 SAST).

La campaña europea se abre en Cataluña

El FC Barcelona regresa a casa para recibir al conjunto neerlandés Feyenoord en el Spotify Camp Nou e iniciar su campaña en la fase de liga de la UEFA Champions League. Tras un arranque impecable de la temporada doméstica, el equipo de Hansi Flick aspira a imponer su dominio en Europa desde el principio y defender su estadio. Para el Feyenoord, una exigente visita a Barcelona supone una prueba inmediata de sus credenciales europeas mientras busca dar continuidad a un alentador resultado liguero conseguido el fin de semana.

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La goleada del Barça en Mestalla impulsada por Yamal

El FC Barcelona llega al partido del miércoles por la noche en un estado de forma sensacional tras arrollar al Valencia CF por 5-0 a domicilio en Mestalla en la jornada 4 de LaLiga (6 de septiembre). Lamine Yamal abrió el marcador en el minuto 6 y añadió un segundo tanto en la recta final, mientras que Fermín López, Raphinha y Pedri también vieron puerta. La contundente victoria mantiene al Barça perfecto en LaLiga con 12 puntos en cuatro partidos y unos impresionantes 14 goles a favor, lo que subraya su despiadado potencial ofensivo bajo las órdenes de Flick.

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El empuje del Rotterdammer en la segunda parte en Nimega

El Feyenoord viaja a España rebosante de confianza tras una sólida victoria por 3-1 a domicilio ante el NEC Nijmegen en la Eredivisie en la jornada 5 (5 de septiembre). Después de una primera parte sin goles, Gjivai Zechiël rompió el empate en el minuto 52 antes de que Luciano Valente y Jerayno Schaken marcaran en la segunda mitad para dejar el partido sentenciado. El resultado puso fin a una racha de dos empates consecutivos en competiciones domésticas y dio al equipo de Giovanni van Bronckhorst el ritmo ofensivo que tanto necesitaba de cara a la competición europea.

Fuegos artificiales ofensivos bajo las luces de Cataluña

Ambos equipos apuestan por un fútbol agresivo y ofensivo, aunque el Barcelona tiene una clara ventaja en calidad individual y por jugar en casa. La eléctrica línea de ataque del Barça, liderada por Lamine Yamal y Raphinha, meterá una enorme presión sobre la zaga del Feyenoord, sostenida por Tsuyoshi Watanabe y Jeremiah St. Juste. Con puntos cruciales en juego en la ampliada fase de liga de la Champions League, el estreno del miércoles promete un ritmo alto y acciones ofensivas desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

El Barcelona está dirigido por Hans-Dieter Flick, aunque actualmente no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones del equipo local y no se ha publicado ningún posible once inicial. El Feyenoord afronta el partido bajo las órdenes de Giovanni van Bronckhorst, con un panorama físico del plantel visitante igualmente poco claro a estas alturas. La información completa de ambos equipos se añadirá aquí más cerca del saque inicial, a medida que haya datos confirmados disponibles.

Forma

El Barcelona llega en un momento de forma sobresaliente, con victoria en cada uno de sus cinco partidos más recientes en todas las competiciones. El equipo de Flick se ha mostrado especialmente prolífico en LaLiga, al vencer al Rayo Vallecano por 5-2 en su encuentro más reciente y golear al Elche por 5-0 antes, en agosto. En esos cinco partidos, el Barcelona marcó 14 goles y encajó solo tres, una racha que incluye dos porterías a cero consecutivas ante el Athletic Club y el Elche.

El balance reciente del Feyenoord es más irregular. El equipo de Van Bronckhorst sumó tres victorias, un empate y un empate en sus últimos cinco partidos, con un 2-2 ante el ADO Den Haag en la Eredivisie como resultado más reciente. Su mejor resultado en esta racha fue un 5-2 a domicilio ante el Cambuur, aunque dos empates en sus tres últimos partidos de liga sugieren cierta fragilidad antes de la competición europea.

Historial de enfrentamientos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Feyenoord en los registros facilitados. La información histórica sobre sus duelos se actualizará cuando haya datos confirmados disponibles.