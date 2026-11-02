Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich: previa de la Champions League

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

El Atlético de Madrid recibe al Bayern de Múnich en el Riyadh Air Metropolitano en la Champions League de la UEFA el martes 3 de noviembre. El partido comenzará a las 15:00 EST y a las 19:00 GMT.

El Atlético está en racha en España, pero ofrece una imagen irregular en Europa

El equipo de Diego Simeone ha mantenido la portería a cero en sus últimas cuatro victorias entre todas las competiciones. Sigue a solo dos puntos del Barcelona en LaLiga gracias a los goles de Alejandro Grimaldo y Giuliano Simeone en el triunfo por 2-0 ante el Levante. El Atlético suma ya siete victorias consecutivas en LaLiga y solo ha encajado un gol en sus últimos tres partidos de competición nacional. Sin embargo, su campaña en la Champions League todavía no termina de arrancar tras perder 2-1 ante el Liverpool, ganar 2-0 a un Manchester United en apuros y empatar 1-1 con el Stuttgart.

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Al Bayern le cuesta mantener la portería a cero

El Bayern viaja a la capital española después de empatar 2-2 con el Borussia Dortmund en la Bundesliga. El equipo de Múnich registró 4,18 goles esperados y realizó 23 disparos, pero desaprovechó muchas de sus ocasiones. En Europa ha empatado sus dos últimos partidos: 3-3 en casa del Viking y 2-2 como local ante el Arsenal. En el empate con el Dortmund se produjo una imagen poco habitual: Harry Kane, recién coronado ganador del Balón de Oro, falló un penalti. Aun así, el inglés suma cuatro goles y dos asistencias en tres partidos de Champions esta temporada.

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Datos clave y noticias sobre lesiones

Serge Gnabry, Ismael Saibari y Michael Olise, del Bayern, se lesionaron en el empate con el Dortmund. El portero titular Manuel Neuer sigue de baja, mientras que su sustituto xxx también se lesionó ante el BVB.

El Bayern ha marcado en 24 partidos consecutivos de Champions League.

Ambos equipos han marcado en los últimos nueve partidos del Bayern como visitante en la Champions League.

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