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Premier League
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Previa del Arsenal vs Leeds United de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Premier League
Arsenal
Leeds
B. Saka

Previa completa del Arsenal-Leeds con el regreso de la Premier League tras un largo parón internacional. Hablamos de táctica, noticias de los equipos, estado de forma y más.

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Premier League - Jornada 6
Emirates Stadium

El Arsenal vs Leeds United comenzará el 10 de octubre de 2026 a las 07:30 EST y 11:30 GMT.

El campeón Arsenal busca reponerse de la decepción ante el Brighton

El vigente campeón, el Arsenal, cerró con mal sabor de boca antes del largo parón internacional con una derrota por 3-0 ante el Brighton. Mikel Arteta ha tenido casi tres semanas para darle vueltas a esa derrota, en la que admitió que su equipo fue inferior en todos los aspectos. Aun así, sigue en una posición relativamente cómoda, con cuatro victorias en cinco partidos y a solo tres puntos del controvertido líder, el Manchester City. El técnico Arteta deberá evaluar a Christos Tzolis y Kai Havertz, que ambos sufrieron golpes durante sus compromisos en la UEFA Nations League.

FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENALGetty Images

Los Peacocks pueden lucirse

El Leeds es uno de los cinco equipos que siguen invictos en la liga, junto con Manchester City, Brentford, Liverpool y Everton. El empate sin goles ante el Crystal Palace la última vez fue su tercer empate de la temporada. Sin embargo, su balance reciente contra el Arsenal es pobre.

Leeds United v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images

Datos clave y noticias de lesiones

  • El Arsenal ha ganado los últimos seis enfrentamientos directos de la Premier League por un marcador global de 20-3.
  • Viktor Gyokeres ha marcado con Suecia en seis partidos internacionales consecutivos y podría ser titular con el Arsenal aquí.
  • El portero del Leeds James Trafford ha promediado cuatro paradas por partido en lo que va de temporada tras su millonario traspaso desde el Manchester City.

Posibles alineaciones

Arsenal (4231): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Leeds (352): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

Noticias de los equipos y plantillas

Arsenal contra Leeds alineaciones probables

Manager

  • M. Arteta

El Arsenal llega a este partido con un número importante de jugadores no disponibles. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz y Christos Tzolis figuran todos como lesionados, lo que deja a Arteta con ausencias destacadas en defensa y en el centro del campo. Se esperan actualizaciones de la plantilla más cerca del inicio del partido.

El Leeds no podrá contar con Mateo Joseph, Joe Rodon y Harry Wilson por lesión. Farke tendrá que gestionar esas ausencias, aunque actualmente no hay sancionados en el equipo visitante.

Forma

ARS

ARS - Formulario

CHE
W2-1
NAP
W0-1
SUN
W0-2
IPS
W2-4
BHA
L3-0
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
LEE

LEE - Formulario

BRE
D1-1
BHA
D1-1
CHE
L6-3
NEW
W4-1
CRY
D0-0
Gol marcado (encajado)
9/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Arsenal ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, ha perdido uno y ha ganado otro en la Carabao Cup. Su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 3-0 ante el Brighton en la Premier League, un resultado que preocupará a Arteta. Antes de eso, venció por 0-2 al Sunderland a domicilio y logró una victoria por 0-1 ante el SSC Napoli en la Champions League, lo que sugiere que su rendimiento fuera de casa en Europa ha sido mejor que su forma como local en competiciones nacionales en las últimas semanas.

El Leeds encadena dos partidos sin perder en la Premier League, tras empatar 0-0 en el campo del Crystal Palace en su compromiso más reciente. Su mejor resultado en esta racha fue una victoria por 4-1 sobre el Newcastle United, y ha empatado tres de sus cinco partidos en total. El equipo de Farke ha encajado ocho goles en esos cinco encuentros, pero ha mostrado capacidad para marcar con facilidad cuando se presenta la oportunidad.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

ArsenalEmpateLeeds
5
0
0
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Leeds badge
Leeds
LEE
0
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Leeds badge
Leeds
LEE
1
F
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Leeds badge
Leeds
LEE
1
F
16Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue en enero de 2026, cuando el Arsenal goleó 4-0 al Leeds United en Elland Road en la Premier League. Antes de eso, el Arsenal ganó 5-0 en el Emirates en agosto de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Arsenal ha ganado cuatro veces y el Leeds una, con 16 goles a favor del Arsenal y solo dos en contra en esos partidos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

El Arsenal es segundo en la clasificación de la Premier League, mientras que el Leeds es quinto. La diferencia entre ambos es lo bastante reducida como para que los dos equipos vean este partido como uno con implicaciones reales en su posición final en la mitad alta de la tabla.

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