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Premier League
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Previa del Arsenal vs Chelsea de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Arsenal vs Chelsea
Premier League
Arsenal
Chelsea

Previa completa del Arsenal-Chelsea en la Premier League. Analizamos los resultados de la jornada 2, la forma reciente y las claves de este derbi londinense del domingo por la tarde en el Emirates Stadium.

Arsenal vs Chelsea: detalles del partido

crest
Premier League - Jornada 3
Emirates Stadium

Arsenal y Chelsea comenzarán el 6 de septiembre de 2026 a las 15:30 GMT (11:30 EST / 16:30 BST / 17:30 SAST).

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENALGetty Images

Derbi dominical por la tarde en el norte de Londres

El Arsenal regresa a casa para recibir al rival Chelsea en el Emirates Stadium en la jornada 3 de la campaña 2026/27 de la Premier League. Tras lograr dos victorias consecutivas y dos porterías a cero seguidas en el arranque de la temporada, el equipo de Mikel Arteta busca asegurar otro triunfo en casa y mantener intacto su registro perfecto. Para el Chelsea, saltar al campo bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Xabi Alonso, en un corto desplazamiento por Londres representa una gran oportunidad para dar continuidad a su propio inicio ganador al 100 % y lanzar un aviso importante al principio de la temporada.

Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Un gol de Saka silencia Villa Park

El Arsenal llega al domingo rebosante de confianza tras una trabajada victoria por 0-1 a domicilio ante el Aston Villa en la jornada 2 (31 de agosto). Después de una primera parte igualada, la estrella en banda Bukayo Saka marcó el gol del triunfo en el minuto 59. Sumado a su victoria por 3-0 en casa en la jornada inaugural ante el Coventry City, el Arsenal presume de un pleno de 6 puntos con cuatro goles a favor y ninguno en contra, mostrando una notable solidez defensiva liderada por David Raya y Gabriel Magalhães.

Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

El Chelsea brilla en un festín de siete goles

El Chelsea llega al derbi con el ánimo por las nubes tras una explosiva victoria por 4-3 ante el Brighton & Hove Albion en Stamford Bridge en la jornada 2 (30 de agosto). El equipo de Xabi Alonso salió lanzado con goles tempraneros de Roméo Lavia, Pedro Neto y João Pedro, antes de que Cole Palmer añadiera un cuarto tanto crucial en el minuto 74 para asegurar la victoria. Unido a su triunfo por 2-3 a domicilio en la jornada inaugural ante el Fulham, el Chelsea suma seis puntos con siete goles a favor, aunque necesitará una estructura defensiva mucho más sólida ante el letal ataque del Arsenal.

Dos pesos pesados de Londres muy igualados

Históricamente, los partidos entre estos dos gigantes londinenses producen batallas físicas y de ritmo alto, sin margen de error. La presión organizada del Arsenal y su control por dentro a través de Declan Rice y Martin Ødegaard pondrán a prueba el dinámico frente de ataque del Chelsea bajo Alonso. Con ambos clubes con el pleno de puntos en el inicio de la pelea por el campeonato, el derbi del domingo promete una intensidad táctica de élite desde el pitido inicial.

Posibles onces iniciales

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Chelsea: Martinez; Lacroix, Colwill, Fofana; James, Gusto, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro

Noticias de los equipos y plantillas

Arsenal contra Chelsea alineaciones probables

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formación
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-2-1
1D. Raya6Gabriel33R. Calafiori4B. White15E. Konsa7B. Saka17C. Tzolis49M. Lewis-Skelly41D. Rice8M. Oedegaard29K. Havertz1Damián Martínez3W. Fofana6L. Colwill5M. Lacroix45R. Lavia7P. Neto21J. Hato17M. Rogers10C. Palmer24R. James9J. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Arsenal

Once inicial

Chelsea

Manager

  • M. Arteta
  • X. Alonso

Mikel Arteta no podrá contar con dos titulares defensivos para este partido. Jurrien Timber y William Saliba están ambos descartados por lesión, lo que obligará a hacer ajustes atrás. No hay sanciones registradas en el Arsenal, y se esperan más actualizaciones cuando se acerque el inicio del encuentro.

Xabi Alonso afronta una lista de lesionados más larga en el Chelsea. Jordan Henderson, Marco Palestra y Moises Caicedo están todos no disponibles por lesión, y actualmente no hay sanciones registradas. Las ausencias en el centro del campo son especialmente destacables dada la incertidumbre continua en torno al futuro de Enzo Fernandez en el club.

Forma

ARS

ARS - Formulario

BVB
W2-3
COM
W1-1
MCI
W3-0
COV
W3-0
AVL
W0-1
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CHE

CHE - Formulario

JDT
D3-3
RSO
W3-1
FUL
W2-3
LUT
W2-0
BHA
W4-3
Gol marcado (encajado)
15/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Arsenal ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-0 en la Premier League ante el Coventry City, y también conquistó la Community Shield con un triunfo por 3-0 sobre el Manchester City. Una victoria por 2-3 a domicilio ante el Borussia Dortmund en pretemporada prolongó aún más esa racha. Su única derrota en esa serie de cinco partidos llegó contra el Real Betis en un amistoso. El Arsenal marcó diez goles en esos cinco partidos y encajó cuatro.

El Chelsea ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y todavía no ha perdido en la nueva temporada. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-3 en la Premier League sobre el Brighton, y también venció al Fulham por 3-2 a domicilio. A esos resultados se suma un triunfo por 2-0 en la Carabao Cup ante el Luton Town. Sus únicos puntos cedidos en esta racha llegaron en un empate 3-3 de pretemporada con el Johor Darul Ta'zim. El Chelsea marcó 14 goles en esos cinco partidos y encajó siete.

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

ArsenalEmpateChelsea
4
1
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
F
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
F
Carabao Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
F
8Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes terminó con una victoria del Arsenal por 2-1 en el Emirates Stadium en la Premier League el 1 de marzo de 2026. Antes de eso, el Arsenal derrotó al Chelsea por 1-0 en el Emirates en la Carabao Cup el 3 de febrero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Arsenal ha ganado tres veces por ninguna del Chelsea, con un empate, un 1-1 en la Premier League en Stamford Bridge en noviembre de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
W
W
W
2
HullHullHUL
321030+37
D
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
W
D
D
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
8
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
9
BrightonBrightonBHA
311185+34
D
L
W
10
EvertonEvertonEVE
211031+24
D
W
11
SunderlandSunderlandSUN
31113304
D
W
L
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
W
L
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
W
L
L
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
L
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
D
D
L
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
D
D
L
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
D
L
L
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
D
L
L
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
L
L
L
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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