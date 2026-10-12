Arsenal vs Lille: detalles del partido

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Emirates Stadium

El partido entre el Arsenal F.C. y el LOSC Lille comenzará el 13 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

El Arsenal recibe al Lille en un duelo europeo

El Arsenal regresa al Emirates Stadium para recibir al conjunto francés LOSC Lille en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. El equipo de Mikel Arteta quiere aprovechar su buen momento en la competición nacional y dejar claras sus intenciones desde el principio en Europa. Para el Lille de Davide Ancelotti, viajar al norte de Londres tras una victoria el fin de semana supone una atractiva prueba de organización y velocidad frente a uno de los principales aspirantes de la Premier League.

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Calafiori y Guimarães aseguran la victoria del Arsenal ante el Leeds

El Arsenal llega al partido del martes por la noche lleno de confianza tras imponerse por 2-1 en casa al Leeds United en la Premier League el 10 de octubre. Después de encajar un gol al comienzo de la segunda mitad, el defensa Riccardo Calafiori igualó el marcador en el minuto 61 y el centrocampista Bruno Guimarães anotó el tanto decisivo en el 69. Con el apoyo de la creatividad de Martin Ødegaard y Bukayo Saka, el Arsenal buscará hacerse con el control del partido desde el principio en casa.

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Un gol tempranero de Bakwa da la victoria al Lille ante el Le Havre

El Lille viaja a Londres con buenas sensaciones tras lograr una trabajada victoria por 1-0 en casa ante el Le Havre AC en la Ligue 1 el 10 de octubre. El extremo Dilane Bakwa marcó el único gol en el cuarto minuto y aseguró los tres puntos en el Decathlon Arena. Con una línea de ataque liderada por el veterano delantero Olivier Giroud, acompañado por Dilane Bakwa y Maurits Kjærgaard, el Lille tiene calidad ofensiva de sobra para poner en apuros a las defensas europeas al contraataque.

Duelo en el Emirates Stadium

Desde el punto de vista táctico, el encuentro del martes plantea un interesante enfrentamiento entre la presión y el juego de posesión del Arsenal y la capacidad del Lille de Ancelotti para salir rápido en las transiciones. El Arsenal tratará de controlar los espacios centrales a través de Declan Rice y Kai Havertz, mientras busca situaciones de uno contra uno para los extremos Bukayo Saka y Noni Madueke frente a los laterales del Lille. Por su parte, el Lille confiará en la disciplina de Nabil Bentaleb y Tanguy Nianzou por el centro para resistir la presión y buscar a Olivier Giroud como referencia en ataque. Con puntos cruciales de la fase de liga en juego, el choque del martes promete fútbol europeo de primer nivel.

Posibles onces iniciales

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Zubimendi; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres

Lille: Ozer; Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Verdonk; Andre, Bentaleb; Bakwa, Haraldsson, Perrin; Ueda

Noticias y plantillas de los equipos

Mikel Arteta está pendiente del estado físico de Ezri Konsa de cara a este encuentro. El jugador fue baja de la convocatoria de Inglaterra durante el parón internacional por dos problemas físicos distintos. El central del Arsenal regresó a Londres para recibir tratamiento y su disponibilidad para este partido sigue siendo incierta. No se han confirmado más lesiones ni sanciones en el Arsenal antes del inicio del encuentro y se esperan novedades cuando se acerque el partido.

En el Lille, Davide Ancelotti no ha confirmado por ahora ninguna baja destacada. Se ofrecerán más novedades sobre la plantilla visitante a medida que estén disponibles antes del partido.

Estado de forma

El Arsenal afronta este encuentro con tres victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, aunque su estado de forma también deja motivos de preocupación. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 3-0 ante el Brighton en la Premier League, un resultado que puso de manifiesto la fragilidad defensiva que le ha causado problemas fuera de casa esta temporada. Antes de ese tropiezo, logró una trabajada victoria por 1-0 a domicilio ante el Napoli en la Champions League y venció por 2-1 al Chelsea en la Premier League, demostrando que puede rendir al máximo nivel cuando ofrece su mejor versión.

Los últimos cinco partidos del Lille reflejan cierta irregularidad. En el más reciente venció por 2-1 al Zulte Waregem en un amistoso, pero sus resultados oficiales han sido dispares: a dos victorias consecutivas en la Ligue 1 ante el Troyes y el Toulouse se contraponen una derrota ante el Nice y otra por 3-2 frente al Real Betis en la Champions League. Esta última, en Europa, habrá dejado a Ancelotti bastantes aspectos que corregir antes de llegar a Londres.

Enfrentamientos directos

No hay datos disponibles de enfrentamientos recientes entre el Arsenal y el Lille. Por tanto, este partido ofrece pocas referencias históricas y ambos equipos lo afrontarán principalmente en función de su estado de forma actual y su posición en la competición.