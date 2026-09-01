Previa del Arsenal-Chelsea de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Arsenal vs Chelsea: detalles del partido

Premier League - Jornada 3 6 sept 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Arsenal y Chelsea se enfrentarán el 6 de septiembre de 2026 a las 15:30 GMT (11:30 EST / 16:30 BST / 17:30 SAST).

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Derbi dominical por la tarde en el norte de Londres

El Arsenal regresa a casa para recibir a su rival Chelsea en el Emirates Stadium en la jornada 3 de la Premier League 2026/27. Tras encadenar dos victorias y dos porterías a cero consecutivas para abrir la temporada, el equipo de Mikel Arteta aspira a asegurar otro triunfo en casa y mantener intacto su pleno de victorias. Para el Chelsea, saltar al campo bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Xabi Alonso, en un corto desplazamiento por Londres representa una oportunidad ideal para dar continuidad a su propio arranque perfecto y lanzar un serio aviso desde el inicio del curso.

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Un gol de Saka silencia Villa Park

El Arsenal llega al domingo rebosante de confianza tras una trabajada victoria por 0-1 a domicilio ante el Aston Villa en la jornada 2 (31 de agosto). Después de una primera parte igualada, la estrella en banda Bukayo Saka marcó el gol de la victoria en el minuto 59. Sumado al triunfo por 3-0 en casa ante el Coventry City en la jornada inaugural, el Arsenal suma un pleno de 6 puntos, con cuatro goles a favor y ninguno en contra, lo que pone de relieve una notable solidez defensiva liderada por David Raya y Gabriel Magalhães.

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El Chelsea brilla en un festival de siete goles

El Chelsea llega al derbi con la moral alta tras una explosiva victoria por 4-3 ante el Brighton & Hove Albion en Stamford Bridge en la jornada 2 (30 de agosto). El equipo de Xabi Alonso salió lanzado con goles tempraneros de Roméo Lavia, Pedro Neto y João Pedro, antes de que Cole Palmer añadiera un cuarto tanto crucial en el minuto 74 para asegurar la victoria. Junto a su triunfo por 2-3 a domicilio ante el Fulham en la jornada inaugural, el Chelsea suma seis puntos con siete goles marcados, aunque necesitará mucha más solidez defensiva ante el letal ataque del Arsenal.

Dos gigantes londinenses muy igualados

Históricamente, los partidos entre estos dos gigantes londinenses suelen ofrecer batallas físicas y de ritmo alto, sin margen de error. La presión organizada del Arsenal y su control por dentro a través de Declan Rice y Martin Ødegaard pondrán a prueba el dinámico frente de ataque del Chelsea de Alonso. Con ambos clubes con pleno de puntos al inicio de la pelea por el campeonato, el derbi del domingo promete una intensidad táctica de élite desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Mikel Arteta no podrá contar con dos titulares en defensa para este partido. Jurrien Timber y William Saliba están descartados por lesión, lo que obligará a hacer ajustes atrás. No hay sanciones registradas para el Arsenal y se esperan más actualizaciones a medida que se acerque el inicio del encuentro.

Xabi Alonso afronta una lista de lesionados más larga en el Chelsea. Jordan Henderson, Marco Palestra y Moises Caicedo no estarán disponibles por lesión, y actualmente no hay sanciones registradas. Las ausencias en el centro del campo son especialmente llamativas dada la continua incertidumbre en torno al futuro de Enzo Fernandez en el club.

Forma

El Arsenal ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-0 sobre el Coventry City en la Premier League, y también conquistó la Community Shield con un triunfo por 3-0 ante el Manchester City. Una victoria por 2-3 a domicilio frente al Borussia Dortmund en pretemporada amplió aún más esa racha. Su única derrota en esa serie de cinco partidos llegó contra el Real Betis en un amistoso. El Arsenal marcó diez goles en esos cinco encuentros y encajó cuatro.

El Chelsea ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y todavía no ha perdido en la nueva temporada. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-3 sobre el Brighton en la Premier League, y también se impuso por 2-3 al Fulham a domicilio. A esos resultados se suma un triunfo por 2-0 sobre el Luton Town en la Carabao Cup. Los únicos puntos que dejó por el camino en esta racha llegaron en un empate 3-3 de pretemporada con el Johor Darul Ta'zim. El Chelsea marcó 14 goles en esos cinco partidos y encajó siete.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes terminó con una victoria del Arsenal por 2-1 en el Emirates Stadium en la Premier League el 1 de marzo de 2026. Antes de eso, el Arsenal venció al Chelsea por 1-0 en el Emirates en la Carabao Cup el 3 de febrero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Arsenal ha ganado tres veces por ninguna del Chelsea, con un empate, un 1-1 en la Premier League en Stamford Bridge en noviembre de 2025.