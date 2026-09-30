Previa del amistoso internacional entre Estados Unidos y México: todo lo que necesitas saber

Estados Unidos vs México: detalles del partido

Amistosos - Jornada 1 3 oct 2026 - 22:00

Estados Unidos y México darán comienzo al partido el 4 de octubre de 2026 a las 02:00 GMT (3 de octubre, 19:00 MST / 22:00 EST / 4 de octubre, 03:00 BST / 04:00 SAST).

Renovación de la rivalidad en el desierto

La selección masculina de Estados Unidos recibe a su feroz rival México en el State Farm Stadium para un amistoso otoñal de alto perfil. En el arranque de un nuevo ciclo internacional, el USMNT de Mauricio Pochettino busca construir sobre una ventana de septiembre perfecta y poner a prueba a su plantilla en evolución ante el principal competidor de la CONCACAF. Para el México de Rafael Márquez, medirse a Estados Unidos en suelo estadounidense ofrece una oportunidad crucial para ganar impulso y afinar el control táctico bajo su nueva etapa en el banquillo.

Getty Images

El impulso de septiembre de los Yanks: las jóvenes estrellas impulsan dos victorias seguidas

El USMNT llega al partido del sábado por la noche en una ola de impulso tras encadenar victorias durante la ventana de septiembre. Después de un triunfo por 4-1 sobre Perú, el equipo de Pochettino logró una emocionante victoria por 4-2 ante Chile en St. Louis. El veterano Sebastian Berhalter y el defensa Chris Richards marcaron junto a los goles de las sensaciones adolescentes Julian Hall y Mathis Albert, de 17 años, que se convirtió en el goleador más joven de la historia del USMNT. Con líderes clave como Gio Reyna, Tyler Adams y Sergiño Dest guiando a un enérgico núcleo joven, los estadounidenses llegan al derbi con mucha confianza.

Getty Images

La ventana de amistosos invicta de El Tri bajo Márquez

México viaja a Arizona tras completar una resistente ventana internacional de septiembre. Después de un empate 1-1 ante Colombia, El Tri sacó otro empate 1-1 contra Perú en el Red Bull Arena. Tras ir por detrás en la primera parte, el defensa Víctor Guzmán empató en el minuto 49 para preservar la racha invicta de México. El seleccionador Rafael Márquez ha aprovechado la ventana para integrar talento dinámico como Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo y Santiago Giménez, mientras México aspira a recuperar el orgullo en esta rivalidad.

Duelo en el State Farm Stadium: transición juvenil contra control en el centro del campo

Los partidos entre Estados Unidos y México siempre traen un ambiente intenso y mucha competitividad. El USMNT confiará en un juego de transiciones rápidas a través de Gio Reyna, Julian Hall y Malik Tillman para explotar los espacios en campo mexicano. Mientras tanto, México buscará controlar el ritmo mediante la conexión en el centro del campo de Orbelín Pineda, Luis Chávez y Álvaro Fidalgo, al tiempo que buscará a Santiago Giménez dentro del área. Con el orgullo local y la dinámica en juego, este choque promete un gran dramatismo desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Actualmente no hay noticias confirmadas del equipo de Estados Unidos de cara a este encuentro. La información completa sobre lesiones, sanciones y alineaciones se actualizará más cerca del inicio una vez sea confirmada por el cuerpo técnico.

México tampoco tiene por ahora detalles confirmados sobre la convocatoria. Las actualizaciones sobre la disponibilidad y los planes de selección de Javier Aguirre se añadirán a medida que vayan surgiendo.

Forma

El USMNT afronta este encuentro tras haber ganado tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 4-1 sobre Perú en un amistoso, y también derrotó a Bosnia y Herzegovina por 2-0 y a Australia por 2-0 durante la Copa del Mundo. Sus dos derrotas en esa racha llegaron ante Bélgica (1-4) y Turquía (una derrota por 2-3 en la fase de grupos). En esos cinco partidos, Estados Unidos marcó 11 goles y encajó 10.

México ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con Colombia en un amistoso, y antes de eso venció a Ecuador por 2-0 y a Chequia por 3-0 en la Copa del Mundo. Su única derrota en esa racha fue una caída por 3-2 ante Inglaterra en octavos de final. El Tri marcó siete goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos

México tiene ventaja en el enfrentamiento más reciente entre ambos equipos, una victoria por 2-1 sobre Estados Unidos en la Copa Oro de la CONCACAF 2025. Ese resultado, sin embargo, representa en cierto modo una excepción en la historia reciente: el USMNT ha dominado la serie más amplia, con tres victorias en los últimos cinco enfrentamientos, incluido un triunfo por 2-0 en un partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF en 2024 y un 3-0 en la misma competición en 2023. La otra victoria de México llegó en un amistoso de 2024. La serie ha sido muy disputada, pero el equilibrio de poder se ha desplazado claramente hacia Estados Unidos en los escenarios competitivos.