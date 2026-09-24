Previa del amistoso Estados Unidos vs. Perú: todo lo que necesitas saber

Amistosos - Jornada 1 26 sept 2026 - 16:30

El Estados Unidos vs Perú comienza el 26 de sep de 2026 a las 16:30 EST y 20:30 GMT.

Pochettino apuesta por los jóvenes

El seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino, ha convocado a una plantilla experimental con 13 jugadores sin internacionalidades y una media de edad inferior a 23 años. Ojo con la joya de 16 años del Philadelphia Union, Cavan Sullivan, que participó en 12 goles en 26 apariciones en la MLS en 2026. Para equilibrar eso, las estrellas consolidadas Tyler Adams y Antonee Robinson aportan una experiencia muy necesaria. Christian Pulisic y Folarin Balogun están siendo reservados para este bloque de partidos contra Perú, Chile, México y Canadá.

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Perú aspira a reconstruirse tras un ciclo decepcionante

Perú está en una fase de reconstrucción tras no lograr clasificarse para la Copa del Mundo desde la región de la CONMEBOL. Los veteranos peruanos Pedro Gallese, Yoshimar Yotún y el delantero Gianluca Lapadula serán pilares del equipo. También depende en gran medida del jugador del Gremio Erick Noriega en la base del centro del campo, y de sus laterales Marcos Lopez (FC Copenhagen) y Oliver Sonne (Burnley).

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Posible XI de Estados Unidos

Freese; Freeman, Trusty, Richards, Robinson; Adams, Berhalter; Dest, Tillman, Reyna; Downs.

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