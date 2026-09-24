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Previa del amistoso Estados Unidos vs. Perú: todo lo que necesitas saber

Perú
USA
M. Pochettino
T. Adams
C. Sullivan

Previa completa del amistoso entre la selección masculina de Estados Unidos y Perú. Analizamos la táctica, las novedades de los equipos, el estado de forma y más.

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Amistosos - Jornada 1

El Estados Unidos vs Perú comienza el 26 de sep de 2026 a las 16:30 EST y 20:30 GMT.

Pochettino apuesta por los jóvenes

El seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino, ha convocado a una plantilla experimental con 13 jugadores sin internacionalidades y una media de edad inferior a 23 años. Ojo con la joya de 16 años del Philadelphia Union, Cavan Sullivan, que participó en 12 goles en 26 apariciones en la MLS en 2026. Para equilibrar eso, las estrellas consolidadas Tyler Adams y Antonee Robinson aportan una experiencia muy necesaria. Christian Pulisic y Folarin Balogun están siendo reservados para este bloque de partidos contra Perú, Chile, México y Canadá.

San Diego FC v Philadelphia UnionGetty Images

Perú aspira a reconstruirse tras un ciclo decepcionante

Perú está en una fase de reconstrucción tras no lograr clasificarse para la Copa del Mundo desde la región de la CONMEBOL. Los veteranos peruanos Pedro Gallese, Yoshimar Yotún y el delantero Gianluca Lapadula serán pilares del equipo. También depende en gran medida del jugador del Gremio Erick Noriega en la base del centro del campo, y de sus laterales Marcos Lopez (FC Copenhagen) y Oliver Sonne (Burnley).

Peru v Spain - International FriendlyGetty Images

Posible XI de Estados Unidos

Freese; Freeman, Trusty, Richards, Robinson; Adams, Berhalter; Dest, Tillman, Reyna; Downs.

Noticias de los equipos y plantillas

Forma

USA

USA - Formulario

PAR
W4-1
AUS
W2-0
TUR
L3-2
BIH
W2-0
BEL
L1-4
Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
PER

PER - Formulario

BOL
W2-0
SEN
L2-0
HON
D2-2
HAI
W1-2
ESP
L1-3
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

USAEmpatePerú
1
1
0
Amistosos
USA badge
USA
USA
1
Perú badge
Perú
PER
1
F
Amistosos
USA badge
USA
USA
2
Perú badge
Perú
PER
1
F
3Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron2/2

Clasificación

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