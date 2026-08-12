Previa del amistoso de clubes Tottenham Hotspur vs Hoffenheim: todo lo que necesitas saber

Tottenham Hotspur vs Hoffenheim: detalles del partido

Amistosos - Jornada 1 15 ago 2026 - 10:00

Tottenham Hotspur y TSG 1899 Hoffenheim arrancarán el 15 de agosto de 2026 a las 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST).

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Previa del partido y enfrentamientos recientes

El Tottenham Hotspur recibe al equipo alemán de la Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim en el Tottenham Hotspur Stadium para otra prueba de pretemporada antes de la próxima campaña de la Premier League. Ambos equipos llegan a este encuentro con un recuerdo reciente, tras haberse medido en un vibrante duelo de la UEFA Europa League en enero de 2025, en el que los Spurs se impusieron por 2-3 en el PreZero Arena de Sinsheim. Este reencuentro veraniego brinda a ambos entrenadores una puesta a punto ideal de alto nivel antes de que vuelva la competición oficial.

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Recorrido de pretemporada del Tottenham Hotspur

Bajo la dirección del entrenador Roberto De Zerbi, el Tottenham ha disfrutado de una pretemporada activa e invicto. Los Spurs comenzaron su preparación veraniega en julio con una victoria por 1-0 sobre el Milton Keynes Dons, antes de afrontar compromisos internacionales que se saldaron con un triunfo por 2-0 ante el Auckland FC y una victoria en la tanda de penaltis tras empatar 1-1 contra el Sydney FC. El equipo de De Zerbi siguió ganando impulso a principios de agosto con una trabajada victoria por 1-2 a domicilio ante el Chelsea, antes de cerrar sus compromisos más recientes con un empate 1-1 contra el Getafe de La Liga.

Recorrido de pretemporada del TSG Hoffenheim

El TSG Hoffenheim afronta el tramo de su gira con destino a Tyneside tras una impresionante campaña 2025/26 en la Bundesliga bajo las órdenes del técnico Christian Ilzer, en la que el club de Sinsheim aseguró una vez más la clasificación europea. A lo largo de su calendario veraniego, el equipo de Ilzer se ha centrado en afinar su presión de alta intensidad y sus rápidas transiciones verticales a través de una serie de exigentes pruebas nacionales e internacionales. Medirse a un rival de la Premier League en Londres ofrece al Hoffenheim la plataforma ideal para poner a prueba su disciplina táctica antes de abrir su temporada oficial en la DFB-Pokal y la Bundesliga.

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Noticias de los equipos y plantillas

No se ha facilitado ninguna noticia confirmada de ninguno de los dos equipos antes de este amistoso. La profundidad de plantilla del Tottenham será un punto de interés dado el volumen de movimientos en el mercado este verano, con Djed Spence entre aquellos cuyo futuro sigue siendo incierto en medio del interés reportado por el Inter de Milán. Las actualizaciones sobre lesiones, sanciones y posibles alineaciones se añadirán más cerca del inicio del partido.

Forma

El Tottenham llega a este partido tras haber ganado tres y empatado uno de sus últimos cinco encuentros de pretemporada. Su compromiso más reciente terminó con un empate 1-1 ante el Getafe, mientras que su resultado más destacado fue una victoria por 1-2 sobre el Chelsea anteriormente en la ventana. En sus últimos cinco partidos, los Spurs han marcado cinco goles y han encajado tres.

El Hoffenheim ha mostrado un nivel dominante durante toda la pretemporada, con victorias en sus cinco partidos de preparación. Venció 3-0 al Karlsruher SC en su encuentro más reciente y antes firmó un triunfo por 4-1 sobre el Greuther Fuerth. El conjunto alemán ha marcado 27 goles en sus cinco partidos, aunque la victoria por 21-0 sobre el equipo amateur Massenbachhausen infla significativamente esa cifra.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara Empate 1 0 0 Europa League Hoffenheim TSG 2 Tottenham TOT 3 F 3 Goles marcados 2 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

Tottenham y Hoffenheim tienen un enfrentamiento registrado en este conjunto de datos. En la Europa League de enero de 2025, los Spurs ganaron 2-3 a domicilio al Hoffenheim. Esa sigue siendo la única referencia disponible entre ambos.