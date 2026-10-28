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Serie A
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Previa del AC Milan-Bologna de la Serie A: El Milan busca prolongar su buena racha en San Siro ante el Bologna

AC Milán vs Bologna
Serie A
AC Milán
Bologna

Una solvente victoria a domicilio por 2-0 ante el Udinese permitió al Milan recuperar su buena dinámica en la competición nacional. Ahora recibe a un equipo rossoblù que llega con confianza tras ganar también por 2-0 y sin encajar goles en Cerdeña.

AC Milan vs Bologna: datos del partido

crest
Serie A - Jornada 9
San Siro

El AC Milan recibe al Bologna FC 1909 el miércoles 28 de octubre de 2026 a las 19:30 SAST (17:30 GMT / 18:30 CET), en la novena jornada de la Serie A, en el estadio de San Siro.

La reacción en liga frente a la ambición emiliana

Una contundente actuación a domicilio en Udine, saldada con un 2-0, dio al AC Milan justo la respuesta que necesitaba: dejó atrás la frustración europea gracias a un temprano gol de Christian Pulisic y a la sentencia de Omari Hutchinson en la segunda parte. El Milan centra ahora su atención en San Siro para medirse entre semana al Bologna, que llega a Milán con renovada confianza. El equipo de Raffaele Palladino reaccionó con fuerza a su anterior derrota ante el Inter al imponerse por 2-0 al Cagliari durante el fin de semana, lo que convierte el encuentro del miércoles en un duelo crucial por los puestos altos de la clasificación.

Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Duelo clave: Christian Pulisic vs Nicolò Casale

Referente ofensivo en plena forma: Christian Pulisic marcó la pauta ante el Udinese con un gol en el minuto seis. Sus regates verticales y sus rápidas combinaciones desde la banda derecha obligarán a la defensa del Bologna a mantenerse compacta y disciplinada.

Central de peso: Nicolò Casale fue el pilar de la defensa del Bologna, que dejó su portería a cero en Cagliari, y abrió el marcador con una definición serena en el minuto 57. Casale tendrá que vigilar las diagonales de Pulisic y lidiar con la presencia física de Gonçalo Ramos dentro del área.

FBL-EUR-C3-ASTON VILLA-BOLOGNAGetty Images

Posible alineación titular del AC Milan:

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Hutchinson, Jashari, Musah, Cisse; Pulisic, Ramos

Posible alineación titular del Bologna:

Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi

Noticias de los equipos y plantillas

AC Milán contra Bologna alineaciones probables

4-2-3-1
AC Milán crest
AC Milán
MIL
Formación
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
M. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicF. TomoriF. TomoriPervis EstupiñánPervis EstupiñánO. HutchinsonO. HutchinsonY. MusahY. MusahC. PulisicC. PulisicA. JashariA. JashariD. BartesaghiD. BartesaghiA. CisseA. CisseL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateN. ZorteaN. ZorteaT. PobegaT. PobegaL. FergusonL. FergusonJ. MirandaJ. MirandaF. BernardeschiF. BernardeschiJ. OdgaardJ. OdgaardS. MbangulaS. Mbangula
Bologna crest
Bologna
BOL
4-2-3-1
AC Milán

Once inicial

Bologna

Manager

  • R. Amorim
  • R. Palladino

Ruben Amorim no podrá contar con Alexis Saelemaekers ni con Matteo Gabbia por lesión. Se esperan novedades sobre su disponibilidad cuando se acerque el inicio del partido. Estas bajas aumentan la presión sobre el entrenador del Milan a la hora de gestionar la plantilla.

El entrenador del Bologna, Raffaele Palladino, también tiene lesionados en su plantilla: ni Emil Holm ni Riccardo Orsolini estarán disponibles. Palladino tendrá que encontrar soluciones en distintas zonas del campo mientras su equipo intenta poner fin a una mala racha de resultados.

Estado de forma

MIL

MIL - Formulario

SAS
D1-1
SAL
W0-4
ATA
W3-2
BOU
L3-0
UDI
W0-2
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
BOL

BOL - Formulario

NAP
L1-0
TOR
D1-1
LEC
W1-2
INT
L1-3
CGL
W0-2
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Milan ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, ha empatado uno y ha perdido otro, con once goles a favor y cinco en contra. En su encuentro más reciente venció 3-2 al Atalanta en la Serie A, después de imponerse con autoridad por 4-0 al Salzburg a domicilio en Europa. Su única derrota en esa racha llegó ante el Benfica en la Europa League, mientras que el otro resultado en el que dejó escapar puntos fue un empate 1-1 con el Sassuolo en liga.

El balance del Bologna en sus últimos cinco partidos es de una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Inter, y en ese periodo solo ha logrado un triunfo: un 2-1 a domicilio frente al Lecce. También empató ante el Torino y el Sassuolo y cayó frente al Napoli en esa serie de encuentros.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

AC MilánEmpateBologna
3
0
2
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
AC Milán badge
AC Milán
MIL
3
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Bologna badge
Bologna
BOL
0
F
Copa Italia
AC Milán badge
AC Milán
MIL
0
Bologna badge
Bologna
BOL
1
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
3
Bologna badge
Bologna
BOL
1
F
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
2
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
F
8Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Milan ganó 3-0 en el campo del Bologna en la Serie A. En los últimos cinco duelos entre los clubes, el Milan presenta el mejor balance, con tres victorias. El único triunfo del Bologna en esa serie llegó en un partido de la Coppa Italia disputado en San Siro en mayo de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
W
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
87102310+1322
W
W
W
D
W
3
RomaRomaROM
9630238+1521
W
D
W
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
W
W
W
D
L
5
AC MilánAC MilánMIL
8530167+918
W
W
D
W
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
D
W
L
W
D
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
W
L
D
W
L
8
TorinoTorinoTOR
94141414013
L
W
W
W
D
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
L
L
L
D
W
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
83231310+311
D
L
W
D
W
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
D
L
W
L
L
12
LecceLecceLEC
8305914-59
L
W
L
L
W
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
W
L
W
D
L
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
L
L
L
D
L
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
L
W
L
W
L
16
GénovaGénovaGEN
8215613-77
W
L
W
L
D
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
L
L
L
L
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
L
L
L
D
W
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
L
L
L
W
L
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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