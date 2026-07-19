Previa de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre España y Argentina: todo lo que necesitas saber

España vs. Argentina: detalles del partido

World Cup - Final New York/New Jersey Stadium

El partido se jugará el domingo 19 de julio de 2026 a las 19:00 GMT, 15:00 EST o 21:00 SAST.

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Los pesos pesados se miden en la gran final de Nueva Jersey

La final del Mundial 2026 enfrenta a la campeona de Europa, España, contra la vigente campeona del mundo, Argentina, en East Rutherford. Luis de la Fuente ha guiado a una «Roja» sólida y ordenada, que ha controlado cada partido sin quedarse nunca por detrás en el marcador. Su disciplina táctica quedó clara en la tranquila victoria 2-0 sobre Francia en semifinales.

Enfrente estará la implacable Argentina de Lionel Scaloni, decidida a ser el primer equipo desde Brasil 1962 en ganar dos Mundiales seguidos. A diferencia de su rival, la Albiceleste ha superado pruebas de fuego con remontadas agónicas y prórrogas; en semifinales le dio la vuelta al 1-0 de Inglaterra con tantos en el 80’ y el 90’ de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

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Cómo llegaron La Roja y La Albiceleste

La trayectoria de España se ha basado en una defensa de hierro, que ha mantenido la portería a cero en seis de los siete partidos y solo ha encajado un único gol en todo el torneo (en la victoria por 2-1 ante Bélgica en cuartos de final). Tras una fase de grupos cómoda, venció 3-0 a Austria en la ronda de 32 y 1-0 a Portugal en octavos, antes de neutralizar a Kylian Mbappé y Francia en semifinales.

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Argentina, tras una fase de grupos perfecta, sufrió prórroga ante Cabo Verde, remontó dos goles a Egipto en 10 minutos y superó los penaltis contra Suiza. En semifinales contra Inglaterra, perdía hasta el 85’, pero la magia de Messi le dio el pase con un doblete fulminante.

Tres duelos clave que podrían decidir la final

Lamine Yamal vs. Lionel Messi: el duelo generacional

Aunque no se midan directamente, el futuro del trofeo depende de ambos. A sus 39 años, Messi juega su último Mundial y suma ocho goles y cuatro asistencias. Yamal, de 19, encarna el futuro: un gol y una asistencia, pero su desborde por la derecha es la mayor amenaza de España.

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Rodri vs. Enzo Fernández (motor del centro del campo)

Rodri, en un gran momento, debe frenar los contraataques y controlar la posesión. Su misión: marcar a Fernández, autor de dos goles, que suele aprovechar los espacios fuera del área, especialmente los pases atrás de Messi.

Mikel Oyarzabal vs. Cristian Romero y Lisandro Martínez (el duelo físico)

Mikel Oyarzabal, autor de cinco goles y una asistencia, liderará el ataque de La Roja. En el centro, se topará con la pareja de centrales agresiva y física formada por Cristian Romero y Lisandro Martínez. El dúo argentino no rehúye el duelo y su capacidad para neutralizar al delantero sin perder la disciplina será clave para evitar que los extremos españoles aprovechen los semiespacios.

Alineaciones probables

Luis de la Fuente tiene a todos disponibles, así que mantendrá su once tipo, con Aymeric Laporte y Pau Cubarsí en la defensa.

En Argentina, Lionel Scaloni tiene a todos disponibles y debe decidir si mantiene a Julián Álvarez como titular por su presión defensiva, clave para frenar la salida de España.

Posible once de España contra Argentina

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal

Posible once de Argentina contra España

E. Martínez; Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez

Noticias de los equipos y convocatorias

España, dirigida por Luis de la Fuente, no reporta lesiones ni sanciones y aún no confirma su once.

Lionel Scaloni tampoco ha confirmado su once, y no se reportan lesiones ni sanciones. Más novedades se anunciarán cerca del partido.

Estado de forma

España ha ganado sus cinco partidos en este Mundial sin perder ni un punto. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 sobre Francia en las semifinales del 14 de julio. Anteriormente, en la fase eliminatoria, venció a Bélgica por 2-1 y a Portugal por 1-0, y también se impuso por 3-0 a Austria. Su único resultado fuera de casa en los últimos cinco partidos fue una victoria por 1-0 sobre Uruguay. En total, marcó siete goles y encajó solo uno.

Argentina también ha ganado sus cinco partidos del Mundial. Su último encuentro fue una remontada 2-1 ante Inglaterra en semifinales, con goles en los últimos minutos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Previamente venció 3-1 a Suiza y 3-2 a Egipto y Cabo Verde. Argentina suma 12 goles a favor y 5 en contra en sus últimos cinco encuentros, el ataque más prolífico del torneo.

Historial de enfrentamientos

El último duelo registrado fue un amistoso el 27 de marzo de 2018, con victoria española 6-1. Antes, Argentina ganó 4-1 en septiembre de 2010, y España venció 2-1 en noviembre de 2009 y 2-1 en octubre de 2006, todos ellos amistosos. En cuatro duelos, España ganó tres y Argentina uno.

Clasificación

España lideró el Grupo H y Argentina el Grupo J en la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026.