Previa Brasil-Haití Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Brasil vs. Haití: 19 de junio de 2026, 20:30 EST.

Contexto del partido entre Brasil y Haití

La modesta Haití, 82 del ranking, desafía a la pentacampeona Brasil. Haití perdió 1-0 ante Escocia en su debut, mientras que Brasil sufrió para empatar 1-1 con Marruecos gracias a las atajadas de Alisson. Carlo Ancelotti tiene trabajo: Marruecos expuso la fragilidad de su veterana plantilla.

Getty Images

Jugadores clave y seleccionador de Brasil

El seleccionador, Carlo Ancelotti, ha convocado a 26 estrellas, con un núcleo de campeones de Europa. La gran incógnita es Neymar Jr.: su regreso a un Mundial tras dos años y medio de ausencia se ha visto frenado por un leve edema muscular con el Santos. El cuerpo técnico lo recupera de forma individual y podría reservarlo para fases finales.

Con Neymar en recuperación, el peso del ataque recae sobre Vinicius Jr. y Raphinha, en gran momento. Ancelotti ha elogiado a Raphinha como el mejor en el ataque de espacios profundos y planea usarlo en un papel avanzado y flexible en el centro del campo. En defensa, el finalista de la Liga de Campeones Marquinhos porta el brazalete y se asocia con el central del Arsenal, Gabriel Magalhães, para blindar el centro de la zaga.

Getty Images

Jugadores clave y entrenador de Haití

En Haití destacan el portero Johny Placide, el centrocampista Jean-Ricner Bellegarde y la estrella Wilson Isidor, su principal amenaza ofensiva. También destaca el extremo francés de 24 años Ruben Providence, talentoso en el uno contra uno, formado en el PSG y la Roma antes de jugar en los Países Bajos. Desde su llegada en junio de 2024, el seleccionador haitiano Sébastien Migné ha impulsado un notable resurgimiento futbolístico. Aunque nunca ha visitado el país por la inestabilidad política, ha logrado transmitir unidad, confianza y disciplina.

Getty Images

La convocatoria de 26 jugadores de Brasil

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio).

Defensas: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al-Ahli), Ederson (Atalanta), Marquinhos (París Saint-Germain), Gabriel (Arsenal), Douglas Santos (Zenit de San Petersburgo).

Centrocampistas: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit de San Petersburgo), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

Getty Images

Convocatoria de 26 jugadores de Haití.

Porteros: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josué Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Defensas: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys de Berna).

Centrocampistas: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Delanteros: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela) y Lenny Joseph (Ferencvaros).

Noticias y plantillas

Carlo Ancelotti aún no confirma la alineación de Brasil ni se han reportado lesiones o sanciones. La principal duda es Neymar, quien se recupera de una lesión muscular y podría perderse la fase de grupos. Más detalles se conocerán cerca del inicio del partido.

Haití: Sébastien Migné no ha revelado el once y no se reportan lesiones ni sanciones. Más detalles se confirmarán antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Brasil llega con un balance irregular: dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Empató 1-1 con Marruecos en su debut mundialista el 13 de junio. Antes, venció 2-1 a Egipto y goleó 6-2 a Panamá en amistosos. Su única derrota fue 2-1 contra Francia en marzo. En esos cinco partidos marcó 13 goles y encajó seis.

Haití, en cambio, solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos: venció 4-0 a Nueva Zelanda. Perdió 1-0 con Escocia en su debut mundialista, 2-1 con Perú en un amistoso y 1-0 con Túnez; también empató con Islandia.

Historial de enfrentamientos

BRA Últimos partidos HAI 2 Victorias 0 Empates 0 Victorias Brazil 7 - 1 Haití

Haití 0 - 6 Brazil 13 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Se han visto las caras solo dos veces y Brasil ganó ambas: 7-1 en la Copa América 2016 y 6-0 en un amistoso de 2004.

Clasificación

En el Grupo C de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Brasil y Haití comparten el tercer puesto tras la primera jornada.