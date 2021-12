Pretemporada 2022 de River: fechas, lugar, convocados y amistosos

Campeón del Torneo de la Liga Profesional, el primer campeonato "largo" en siete años, con tres fechas de anticipación. Ganador del Trofeo de Campeones al golear 4-0 a Colón. La continuidad, por un año más, de Marcelo Gallardo. River cierra el año de forma casi inmejorable, pero la exigencia permanente lo lleva a pensar ya en el 2022 y la renovada ilusión de volver a ganar la Copa Libertadores, conseguida en 2015 y 2018 con el Muñeco.

Una vez que finalice el merecido descanso, luego de un año que comenzó con un Superclásico el 2 de enero y terminó el 18 de diciembre en Santiago del Estero, el Millonario arrancará una nueva pretemporada en el estado de Florida, Estados Unidos, en el mismo sitio donde supo preparar el año más importante de la historia. GOAL trae todos los detalles de lo que será la preparación del equipo de Núñez.

FECHAS Y LUGAR

El plantel quedó licencidado inmediatamente después del choque ante el Sabalero en el Estadio Madre de Ciudades, el 19 de diciembre. Después de 20 días para descansar, el regreso será el 8 de enero en el River Camp, donde se realizarán los chequeos médicos de rutina, el examen PCR para descartar posibles contagios de Covid y entre el domingo 9 y lunes 10 viajarán a Fort Lauderdale, a 50 kilómetros de Miami, el mismo lugar donde estuvo en enero del 2016 y, mucho más recordado, en el 2018, que finalizó con el triunfo ante Boca el 9 de diciembre.

El regreso está previsto, aún sin fecha definida, para los últimos días del mes, ya que la Copa de la Liga Profesional comenzaría el primer fin de semana de febrero y antes, el 27 de enero, habrá fecha de Eliminatorias Sudamericanas, probablemente con varios citados del plantel riverplatense.

CONVOCADOS

Respecto al plantel que terminó el 2021, Marcelo Gallardo sabe que no podrá contar, por ahora, con tres futbolistas: Leonardo Ponzio anunció su retiro, mientras que Germán Lux tiene planes similares y Enrique Bologna no renovó su contrato. Con la desvinculación de los dos arqueros suplentes, la primera cara nueva será la de Ezequiel Centurión, que estaba a préstamo en Estudiantes de Caseros. Otros jugadores que deben volver son Franco Paredes (fue operado por una grave lesión), Carlos Auzqui (podría irse a Chile), Elías López, Augusto Aguirre, Matías Moya y Hernán López (no serán tenidos en cuenta).

Además, hay varios futbolistas que utilizarán la pretemporada para completar la recuperación de sus lesiones: Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Fabrizio Angileri, Matías Suárez y Braian Romero, todos ellos ausentes en las últimas semanas.

Por último, el Muñeco deberá elegir a los juveniles que se sumarán a los trabajos, buscando promoverlos para el grupo principal.

AMISTOSOS

Está claro que River jugará algunos partidos de preparación, aunque no se definió aún si coincidirá con otros equipos del continente o, como en el último viaje a Orlando, deberá "conformarse" con combinados locales.