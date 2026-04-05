Presidente del Atlético de Madrid: «Nos han tratado injustamente frente al Real Madrid y al Barcelona»

Miguel Ángel Gil Marín, presidente ejecutivo del Atlético de Madrid, expresó su enfado y su sensación de injusticia por los dos últimos partidos del Real Madrid y el Barcelona, centrándose especialmente en la anulación de la expulsión de Gerard Martín, jugador del Barça, tras la intervención del árbitro asistente de vídeo (VAR).

El árbitro internacional Mateo Busquets Ferrer había expulsado a Gerard Martín en el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, disputado ayer sábado y que terminó con la victoria del Barça (2-1), antes de rectificar su decisión y conformarse con una amonestación, teniendo en cuenta que había expulsado a Nicolás González, jugador del Atlético, al final de la primera parte.

Esta decisión (anular la expulsión) desató una gran polémica en los medios de comunicación españoles y provocó el descontento de los responsables del Atlético de Madrid, encabezados por Gil Marín.

Marín declaró, según recoge el diario «Marca»: «Cuando vemos las imágenes y escuchamos la grabación de audio publicada por la Federación, no podemos sino sentir vergüenza».

Y añadió: «Es inaceptable que nos permitan escuchar sus comentarios, que contradicen por completo el correcto funcionamiento de la tecnología de vídeoarbitraje, sin que se tome ninguna medida».

Y continuó: «Los árbitros tienen derecho a cometer errores, al igual que los jugadores, los entrenadores y los directivos, pero los errores en el juego siguen siendo solo errores. La cosa cambia por completo cuando un responsable del VAR influye en el árbitro principal mientras este evalúa el juego».

Y añadió: «El árbitro de campo debe ser responsable y tomar decisiones basándose en la interpretación de las intenciones de cada jugador. El VAR solo debe intervenir para corregir errores que no admitan interpretación, y no para tomar decisiones en lugar del árbitro principal».

El presidente del Atlético de Madrid señaló la disparidad en los criterios aplicados a jugadas idénticas y afirmó: «No es normal que se tomen decisiones diferentes en jugadas iguales, que cambien los criterios y que no sepamos qué podemos esperar. Esto nos ha pasado en las dos últimas jornadas (frente al Real Madrid y al Barcelona). Es algo ilógico».

El Atlético de Madrid había perdido ante el Real Madrid en la última jornada antes del parón internacional por 3-2.

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