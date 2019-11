Presidente de la FCF y de varios clubes sí asistieron a la reunión con Acolfutpro

La Asociación de futbolistas profesionales contó con la presencia de Carlos González Puche.

El futuro del cese de actividades por parte de los jugadores del Fútbol Profesional Colombiano se define este viernes 1 de noviembre en la reunión que sostinen los representantes de Acolfutpro con el Ministerio del Trabajo, la FCF y los clubes.

La reunión, que inició sobre las 10:00 de la mañana, cuenta con la presencia de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Carlos González Puche, representante de Acolfutpro, Ricardo ‘Gato’ Pérez, presidente ejecutivo del , Enrique Camacho, presidente de , Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe y Óscar Ignacio Martán, presidente del Cortuluá.

Vale la pena recordar que en dicha reunión no está presente la Dimayor, tal como confirmó el presidente del ente Jorge Enrique Vélez hace unos días.

"No he sido autorizado por los equipos para ir a la reunión con Acolfutpro y Ministerio de Trabajo . Al presidente se lo prohíbe asistir a este tipo de eventos, con un estatuto de Dimayor que se firmó. No tengo autorización de ir a temas laborales de equipos, eso no es función de Dimayor", explicó.