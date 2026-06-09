Tras la discreta victoria 2-1 de Holanda ante Uzbekistán, la prensa destaca la baja de Jurriën Timber, un golpe duro para el Mundial.

Sjoerd Mossou, del Algemeen Dagblad, cree que la selección holandesa partirá el martes con mal sabor de boca hacia el campamento base en Kansas City.

El partido contra Uzbekistán fue complicado, pero ese no es el mayor motivo de preocupación para el seleccionador Ronald Koeman: «Sin duda, el mayor revés fue la mala noticia del lunes sobre Timber, que finalmente se queda fuera del Mundial».

Valentijn Driessen, de De Telegraaf, destaca a su sustituto, Jan Paul van Hecke: «El zelandés solía tener la confianza de Koeman cuando faltaba Timber. Rara vez falló, pero también tuvo momentos malos».

Hace un año lo sustituyó tras un mal primer tiempo contra Finlandia, y desde entonces ha alternado con Stefan de Vrij.

Driessen advierte: «Van Hecke no puede permitirse un mal día como el de Helsinki, porque entonces Holanda podría irse a casa. Es una ventaja que, tras una buena temporada en el Brighton y su probable fichaje por el Tottenham, apenas tenga competencia en su posición».

NRC destaca que Van Hecke es menos ágil que Timber, quien aportaba más dinamismo y creatividad.

Willem Vissers, de De Volkskrant, se compadece sobre todo de Timber. «Se va a casa. Se ha perdido otro torneo, igual que la Eurocopa de hace dos años».