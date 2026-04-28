¿Preocupación en el Ajax? Falta un jugador en el entrenamiento abierto antes del partido contra el PSV

El Ajax entrenó este martes por la mañana en De Toptomst, con un jugador ausente.

De cara al duelo contra el PSV, el grupo trabaja con intensidad para asegurar un puesto entre los tres primeros.

El tercer puesto otorga la tercera ronda previa de la Liga de Campeones; el cuarto, la segunda ronda de la Liga Europa; y, de no alcanzarlo, solo quedaría la eliminatoria para la segunda ronda de la Liga de Conferencias.

En la sesión participó el lateral de 20 años Ryan van de Pavert, quien ha jugado diez partidos con el Jong Ajax y aún espera debutar con el primer equipo.

Davy Klaassen, ausente desde principios de abril, se perdió los encuentros contra el FC Twente (1-2), el Heracles (0-3) y el NAC (0-2).

También faltó Steven Berghuis, aunque se desconoce si jugará el sábado.

En PSV, Ismael Saibari y Sergiño Dest se perderán el encuentro por lesión; Ivan Perisic está sancionado tras su quinta amarilla, y Peter Bosz tampoco podrá contar con Jerdy Schouten ni Anass Salah-Eddine.