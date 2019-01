Premios Globe Soccer: Cristiano, el mejor futbolista y Atlético de Madrid, el mejor club de 2018

La ceremonia fue en Dubai. El delantero portugués ganó también el “mejor gol del año”. ¿El mejor entrenador? Didier Deschamps.

Quizá, quién sabe, habrá sido como un premio consuelo para Cristiano Ronaldo, después de “enojarse” por no ganar el Balón de Oro y el The Best. Lo cierto que es que este jueves en Dubai, en los premios Globe Soccer, el portugués fue elegido el mejor jugador del último año, superando a Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.

El delantero de Juventus, con sonrisas enormes, se quedó también con el galardón que premiaba el mejor gol del año (el que anotó con la camiseta de Real Madrid, de chilena, ante su actual equipo).

Atlético de Madrid, por su parte, fue reconocido como el “mejor club del año” (competía contra el Real Madrid y el Liverpool), mientras que Didier Deschamps, campeón del mundo con Francia, fue el mejor entrenador (superó a Diego Simeone, Zinedine Zidane, Massimiliano Allegri y Jürgen Klopp).