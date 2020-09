Premios Europa League: El Sevilla copa una lista con Banega, en la terna a mejor jugador

La gran temporada del Sevilla en Europa donde conquistó la ha obtenido su reflejo en las nominaciones de la UEFA a los premios de la temporada.

Banega forma terna con Lukaku y Bruno Fernandes y opta al premio al mejor jugador de la pasada temporada en la segunda competición continental.

Who is your 2019/20 #UEL Player of the Season? 🤔#UEFAawards