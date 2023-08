Premio UEFA al Mejor Jugador en Europa 2023: historia, sistema de votación, cuándo se entrega, candidatos y máximos ganadores

El ganador será elegido en la gala de la UEFA del 31 de agosto en Montecarlo

La UEFA ha anunciado la terna de futbolistas que va a optar al galardón de mejor jugador UEFA de la pasada temporada 22-23. Los tres futbolistas son: De Bruyne, Haaland y Leo Messi.

Los dos jugadores del Manchester City y el ex jugador del PSG, actualmente en las filas del Inter Miami, se disputan un premio que se entregará el próximo 31 de agosto en Montecarlo.

En estos premios se tiene en cuenta la temporada realizada tanto en su club como en la selección nacional de jugadores que hayan militado en el fútbol europeo.

Los méritos de los finalistas

De Bruyne y Haaland han hecho una temporada extraordinaria en su club. Con la camiseta del City, han levantado la Premier, la FA Cup y la Liga de Campeones, en un curso insuperable. Además, fueron los hombres más destacados del cuadro de Guardiola. Los más de cincuenta goles de Haaland y los goles y asistencias de De Bruyne, convertido en el motor de una maquinaria perfecta, fueron decisivos en un curso histórico.

Con sus selecciones no han podido destacar tanto. El mundial del belga fue discreto y Haaland no lo pudo disputar al no estar clasificada Noruega

Es cierto que el año de Messi en el PSG no fue tan rutilante. El argentino mejoró las prestaciones de su primera temporada y firmó 16 goles y 16 asistencias que ayudaron de forma decisiva a su club para hacerse con el título en la Ligue 1, pero, una vez más, los parisinos cayeron de forma prematura en la Champions, esta vez ante el Bayern de Munich.

Ahora bien, el Mundial de Qatar, es el que hace que todos los pronósticos apunten a Messi. En año mundialista, este título tiene mucho peso y Leo no solo le puso un broche de oro a su carrera levantando el título para su país sino que fue el mejor jugador del campeonato y anotó siete goles.

En dos semanas, en Montecarlo, saldremos de dudas.

Así queda el resto de la clasificación

4 llkay Gündgoan (Alemania y Manchester City) - 129 puntos

5 Rodri (España y Manchester City) - 110 puntos

6 Kylian Mbappé (Francia y PSG) - 82 puntos

7 Luka Modric (Croacia y Real Madrid) - 33 puntos

8 Marcelo Brozovic (Croacia e Inter) - 20 puntos

9 Declan Rice (Inglaterra y West Ham) - 14 puntos

10 Alexis Mac Allister (Argentina y Brighton) - 12 puntos

Los entrenadores finalistas

Los tres entrenadores que van a optar al premio de mejor técnico son Pep Guardiola, el entrenador del Inter, Simone Inzagui y el del Nápoles, Luciano Spalletti.