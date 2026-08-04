La Premier League es, sencillamente, una competición que engancha muy rápido, incluso si solo queríais echar un vistazo un momento. Aunque los derechos están claramente repartidos, conviene tener una visión clara: es decir, quién emite qué, dónde se puede ver la multiconferencia y cómo acceder al stream de forma fiable. Aquí, SPOX ha reunido para vosotros los puntos más importantes.

Premier League, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién muestra / retransmite los partidos en directo por TV y livestream?

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Premier League en TV y livestream: Sky y WOW como proveedores principales

A diferencia de la Bundesliga, la Premier League se emite por completo en Alemania a través de Sky. El operador de pago os ofrece, por tanto, todos los partidos en directo, ya sea como encuentro individual o agrupados en la multiconferencia, según prefiráis. Quienes no estén delante del televisor también pueden seguir los encuentros por streaming: a través de Sky Go (con contrato) o de forma flexible mediante WOW.

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Desde la temporada 2025/26, Sky también ofrece la Carabao Cup. Así que, quien no solo quiera ver la EPL, sino también la Copa de la Liga, también está en el lugar adecuado. Y eso, sinceramente, hace que todo sea bastante más cómodo.

Premier League, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: el minuto a minuto en directo de SPOX

Como alternativa, también podéis pasaros por aquí, porque seguimos en directo algunos de los mejores partidos de la Premier League. Aquí encontraréis los directos.

Multiconferencia o partido individual: así transcurre una jornada típica de la Premier League

Según el horario del saque inicial, en principio solo tendréis que elegir entre dos modalidades: o bien el partido con toda la atención en una retransmisión individual, o bien la multiconferencia, si no juega vuestro equipo favorito y hay emoción al mismo tiempo en varios campos. Especialmente los sábados o los miércoles, con varios encuentros en paralelo, la multiconferencia suele ser para vosotros la vía más rápida; y si un partido "se calienta", siempre podéis cambiaros.

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Premier League: breve perfil de la competición