«Pregúntale al jugador»... Enrique deja en el aire el secreto de la estrella de la selección de Senegal

Tras su notable actuación con la selección de Senegal durante el último parón internacional, el joven extremo Ibrahim M'Baye volvió al banquillo del París Saint-Germain, lo que ha suscitado dudas sobre su rendimiento, tan dispar entre el club y la selección.

Durante una rueda de prensa celebrada el jueves, se le preguntó al entrenador español Luis Enrique por la situación de M'Baye, concretamente si se muestra diferente con la selección de Senegal en comparación con el París Saint-Germain.

Enríquez respondió con calma: «¿Es Ibrahim M'Baye diferente con Senegal? No lo sé, tienen que preguntárselo al propio jugador y no a mí, pero creo que le hemos dado mucha confianza a Ibrahim y vamos a mantener esa confianza».

Y añadió: «Hay momentos en los que el jugador se siente más cómodo con su selección nacional, y otros con su club. Eso no cambia en absoluto nuestra opinión sobre él; espero que demuestre su calidad también con el París Saint-Germain».

Las declaraciones del entrenador se producen tras la destacada actuación de Mbayé con los «Leones de la Teranga» durante el parón internacional. En el partido amistoso contra Perú (que terminó con una victoria de Senegal por 2-0 en el Stade de France), el joven extremo dio una magnífica asistencia para el primer gol de Nicolas Jackson.

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Pocos días después, M'Baye marcó su tercer gol en 10 partidos internacionales, durante la victoria sobre Gambia (3-1) en el estadio Abdoulaye Wade, confirmando su papel como carta de triunfo en la que confía la selección senegalesa, especialmente cuando entra como suplente.

Sin embargo, el jugador atraviesa un momento difícil en el París Saint-Germain, ya que no ha tenido minutos suficientes desde su regreso de la Copa Africana de Naciones; en los últimos 11 partidos del equipo parisino, M'Baye se ha quedado en el banquillo en la mayoría de ellos.

Cabe recordar que Ibrahim M'Baye, considerado uno de los talentos emergentes más destacados de la cantera del París Saint-Germain, tiene contrato con el club hasta el verano de 2028, y hay grandes esperanzas de que se consolide como pieza clave en la alineación de Luis Enrique durante la presente temporada.