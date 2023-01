El emotivo posteo de Lionel Messi en Instagram a un mes de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022

A un mes del inolvidable 18 de diciembre, Leo recordó la consagración a través de sus redes sociales y reconoció: "Extraño a mis compañeros".

Quiso el destino que el aniversario de un mes de la consagración de la Selección argentina en el Mundial 2022 encontrara a Lionel Messi nuevamente en Qatar, donde el 18 de diciembre pasado tocó el cielo con las manos y pudo finalmente saber cuánto pesa la Copa del Mundo. Leo se encuentra en Doha junto al resto del plantel de Paris Saint-Germain en medio de la ya tradicional gira del conjunto galo por las tierras de los dueños del club y desde allí, por supuesto, se acordó de todo lo vivido durante el camino a la gloria eterna.

El rosarino utilizó su cuenta de Instagram para dejar un sentido recuerdo no sólo de la final contra Francia, sino del recorrido completo hacia la corona y reconoció: "Extraño a mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos".

El posteo está, además, acompañado por un emotivo video que repasa los tres goles de la final, la inolvidable atajada de Dibu Martínez a Kolo Muani sobre el final del alargue y los festejos posteriores, tanto en el estadio Lusail como en la llegada a Argentina con el trofeo. Todo va acompañado por las estrofas de "Brindis", el tema de Soledad Pastorutti que es recordado por una preciosa versión que le dedicó durante un recital a Diego Armando Maradona.

EL TEXTO COMPLETO DEL POSTEO DE MESSI A UN MES DEL TÍTULO EN QATAR

Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos.

Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos…

Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina.

Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos.