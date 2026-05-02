Posibles alineaciones de Ajax y PSV: Takehiro Tomiyasu y Paul Wanner vuelven al once inicial

El sábado a las 20:00 horas se disputará el Ajax-PSV de la VriendenLoterij Eredivisie. Aunque el título ya es del PSV, se espera que Peter Bosz alinee a su once titular.

Mientras el PSV ya es campeón, el Ajax, cuarto, busca el segundo puesto.

Eso significa, de hecho, una plaza para la fase de grupos de la Liga de Campeones. La diferencia con el segundo clasificado, el Feyenoord, es actualmente de cuatro puntos.

Por ello, se espera que salga con su once de gala. Takehiro Tomiyasu, ya disponible tras sanción, actuará como lateral izquierdo; Lucas Rosa jugará en la derecha y Anton Gaaei irá al banquillo. Davy Klaassen, lesionado de rodilla, se mantiene fuera.

Alineación probable del Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Tomiyasu, Mokio, Regeer, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.

El PSV, que tras ganar 6-1 al PEC Zwolle pasó unos días en Ibiza, no podrá contar con los lesionados Anass Salah-Eddine e Ismael Saibari ni con el sancionado Ivan Perisic.

Kiliann Sildillia y Couhaib Driouech volverán a ser titulares, mientras que Paul Wanner y Dennis Man también entrarán en el once, dejando fuera a Joël van den Berg y Esmir Bajraktarevic.

Posible alineación del PSV: Kovár; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Veerman, Til, Wanner; Man, Pepi, Driouech.