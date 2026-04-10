Posible alineación del PSV: Peter Bosz le da la oportunidad de debutar en la Eredivisie a un jugador

El PSV, ya campeón, visita este sábado al Sparta Rotterdam. Peter Bosz hará algunos cambios en su once. El partido empieza a las 18:45 y se verá en ESPN 2.

Bosz no podrá contar con Schouten, Veerman, Obispo, Dest, Salah-Eddine, Pléa ni Van Bommel, pero no es una catástrofe, pues el PSV ya es campeón.

Bosz aprovechará para dar minutos a Nick Olij ante su exequipo; serán sus primeros en Liga. La defensa la integrarán Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski y Mauro Júnior.

Sin Veerman ni Schouten, Guus Til retrocede al centro del campo. Le acompañan Paul Wanner e Ismael Saibari, autor de dos goles ante el FC Utrecht.

Esmir Bajraktarevic (derecha) y Couhaib Driouech (izquierda) tendrán su chance en las bandas. Con Til en el medio, Ricardo Pepi liderará el ataque.

El PSV ya es campeón de Holanda por 27.ª vez y cierra la temporada con calma, mientras el Sparta, octavo, pelea por un lugar en los play-offs europeos.

Once probable del PSV: Olij; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Wanner, Saibari, Til; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.