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Peter BoszImago
Rian Rosendaal

Traducido por

Posible alineación del PSV: Peter Bosz da la oportunidad de debutar en la Eredivisie a un jugador

Sparta Rotterdam vs PSV Eindhoven
Sparta Rotterdam
PSV Eindhoven
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El PSV, ya campeón, visita este sábado al Sparta Rotterdam. Peter Bosz hará algunos cambios en su once. El partido empieza a las 18:45 y se verá en ESPN 2. 

Bosz no podrá contar con Schouten, Veerman, Obispo, Dest, Salah-Eddine, Pléa ni Van Bommel, pero no es una catástrofe, pues el PSV ya es campeón.

Bosz aprovechará para dar minutos a Nick Olij ante su exequipo; serán sus primeros en Liga. La defensa la integrarán Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski y Mauro Júnior.

Sin Veerman ni Schouten, Guus Til retrocede al medio. Completan el centro del campo Paul Wanner e Ismael Saibari, autor de dos goles ante el FC Utrecht.

Esmir Bajraktarevic (derecha) y Couhaib Driouech (izquierda) tendrán su chance en las bandas. Con Til en el medio, Ricardo Pepi liderará el ataque.

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El PSV ya es campeón de Holanda por 27.ª vez y cierra la temporada con calma, mientras el Sparta, octavo, pelea por un lugar en los play-offs europeos.

Alineación probable del PSV: Olij; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Wanner, Saibari, Til; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.

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