Posible alineación del Feyenoord: Van Persie tomará una decisión sobre Hadj Moussa

El Feyenoord se enfrentará este domingo al FC Volendam, en un intento por defender el segundo puesto en la Vriendenloterij Eredivisie. Robin van Persie ha estado trabajando en su alineación ideal durante la semana de parón internacional. El FC Volendam - Feyenoord dará comienzo a las 14:30 y se podrá ver en directo en ESPN 3.

Jordan Lotomba causó sensación en El Clásico contra el Ajax y tendrá una nueva oportunidad en Volendam. Tsuyoshi Watanabe y Anel Ahmedhodzic forman el núcleo de la defensa del equipo de Róterdam. Jordan Bos, que impresionó con la selección australiana, será titular en el lateral izquierdo de la defensa. Timon Wellenreuther estará bajo los palos.

Luciano Valente, Oussama Targhalline y Jakub Moder han superado sin contratiempos el parón internacional y son los pilares del mediocampo de tres del Feyenoord. In-beom Hwang aún no está lo suficientemente en forma para formar parte de la convocatoria.

Gonçalo Borges será titular en la banda derecha del ataque, ya que Anis Hadj Moussa aún no está en condiciones de disputar los 90 minutos. Ayase Ueda será el delantero más retrasado en el equipo de Van Persie, con Raheem Sterling volviendo a tener una oportunidad en la banda izquierda.

A falta de seis jornadas para el final, el Feyenoord cuenta con una ventaja de tres puntos sobre su perseguidor, el NEC. A principios de temporada, los de Róterdam lo pasaron bastante mal contra el Volendam, pero aun así se llevaron la victoria por 3-1.

Alineación probable del Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Targhalline, Valente, Moder; Borges, Ueda, Sterling.