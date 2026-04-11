Posible alineación del Feyenoord: Van Persie decidirá entre Valente y Hadj Moussa

El segundo, Feyenoord, visita este domingo al tercero, el NEC. Robin van Persie tiene varias dudas para este partido. El encuentro arranca a las 14:30 y se verá en ESPN 1.

Anel Ahmedhodzic, Luciano Valente y Anis Hadj Moussa no están en condiciones de ser titulares en De Goffert, lo que obliga a Van Persie a tomar decisiones en el Feyenoord.

Timon Wellenreuther será el portero. La defensa la formarán Mats Deijl, Tsuyoshi Watanabe, Thijs Kraaijeveld y Jordan Bos.

Tobias van den Elshout, recién renovado, debutará como titular. En el centro del campo estarán Jakub Moder y Oussama Targhalline, mientras que In-beom Hwang y Sem Steijn aún no se recuperan de sus lesiones.

Gonçalo Borges reemplaza al lesionado Hadj Moussa, mientras que Raheem Sterling actuará en la banda izquierda y el máximo goleador de la Eredivisie, Ayase Ueda, liderará el ataque.

El Feyenoord solo supera por un punto al NEC, que aspira a la Champions. En la ida, perdió 2-4 en De Kuip.

Once probable del Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Bos; Targhalline, Moder, Van den Elshout; Borges, Ueda, Sterling.