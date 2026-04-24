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Oscar GarciaIMAGO
Rian Rosendaal

Traducido por

Posible alineación del Ajax: García decidirá entre Gloukh, Berghuis y Weghorst

NAC Breda vs Ajax
NAC Breda
Ajax
Eredivisie

El Ajax aún puede ser segundo en la Vriendenloterij Eredivisie si vence el sábado al NAC Breda, en riesgo de descenso. El encuentro en el Rat Verlegh Stadion empieza a las 20:00 h y se verá en ESPN 2. 

Maarten Paes seguirá bajo palos, mientras que Anton Gaaei y Lucas Rosa actuará como laterales. En el centro de la defensa estarán Josip Sutalo y Youri Baas, ya que Takehiro Tomiyasu cumple sanción.

Óscar García mantiene a Ko Itakura como pivote, con Jorthy Mokio y Oscar Gloukh en las otras bandas del centro del campo. 

Steven Berghuis ocupa la derecha, Mika Godts la izquierda y Wout Weghorst, preferido a Kasper Dolberg, lidera el ataque.

El Ajax venció 0-3 al colista Heracles Almelo hace dos semanas, mientras que el NAC rescató un 1-1 ante el Fortuna Sittard en el último suspiro. Los de Breda están a tres puntos del descenso a falta de cuatro jornadas.

Eredivisie
NAC Breda crest
NAC Breda
NAC
Ajax crest
Ajax
AJX

Once probable del Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Itakura, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.

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