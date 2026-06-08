Posible alineación de la selección holandesa: Ronald Koeman realiza pocos cambios en el último partido de preparación

La selección holandesa realiza su ensayo general antes de lo serio. Este lunes a las 20:45 en el Ichan Stadium de Nueva York, enfrentará a Uzbekistán. Tras la decepción ante Argelia, busca recuperarse para llegar con buenas sensaciones a la fase final. Ronald Koeman no planea muchos cambios.

Bart Verbruggen será el portero titular, mientras que Denzel Dumfries regresa como lateral derecho tras cumplir sanción y Micky van de Ven ocupará la banda izquierda. Jurriën Timber, recién reincorporado tras lesión, podría ser titular: si juega, formará el eje de la defensa con Virgil van Dijk, y Jan Paul van Hecke esperará en el banquillo.

En el centro del campo no habrá sorpresas: Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders serán titulares. Justin Kluivert, que hizo un buen relevo contra Argelia, esperará su oportunidad en el banquillo.

En ataque, Crysencio Summerville, que debutó con buena nota ante Argelia, podría repetir junto a Dumfries. Cody Gakpo ocupará la banda izquierda.

La punta sigue siendo un rompecabezas: Memphis Depay, aún sin ritmo, ve cómo Donyell Malen, autor del gol ante Argelia, parte con ventaja.

Los suplentes disputarán un encuentro adicional tras los 90 minutos para que los que no estén al 100 % sumen minutos. Así lo indicó Koeman el domingo en la rueda de prensa: «El primer partido se juega casi todo con el once titular, lo cual también es bueno para los chicos que no están al 100 %. Así podrán jugar el segundo partido, dos veces 35 minutos. Por eso jugamos dos partidos», afirmó el seleccionador.

Once probable de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.