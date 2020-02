Portero del América jugará en el futbol de Estados Unidos

Luis Zamudio, quien hasta la jornada pasada fungió como tercer portero del América fue anunciado como la nueva contratación del North Texas Soccer Club de la League One de la United Soccer League.

"Estamos trayendo a un joven portero talentoso que ha impresionado y ha sido parte de un equipo del primer equipo de la , lo cual no es poca cosa. Traer a un jugador de este calibre es algo que realmente nos entusiasma y que elevará el nivel para ayudarnos a defender el título de la temporada pasada", dijo el gerente general Matt Denny.

El cancerbero mexicoamericano, quien no tuvo regularidad alguna con el equipo de Coapa firmó contrato con la filial del de la por un año con opción de extenderlo hasta 2021.

Welcome to North Texas, Pedro Alves and @luiszamu_❗️ pic.twitter.com/apE6CoAu4a