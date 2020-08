Portazo al Barcelona del agente de Lautaro Martínez: "Está bien donde está"

Carlos Alberto Yaqué señala que "tiene tres años más de contrato con el Inter" y da muestras de no plantearse salida alguna este verano.

El posible fichaje de Lautaro Martínez por el sigue congelado y sin perspectivas de desbloquearse debido a los problemas financieros del cuadro azulgrana, incapaz de presentar una oferta que pueda satisfacer al . Tanto es así que el propio agente del delantero de Bahía Blanca, Carlos Alberto Yaqué, ha declarado que "tiene tres años más de contrato con el Inter y está muy bien donde está".

El representante de Lautaro ha realizado estas declaraciones en una entrevista al medio digital La Figura De La Cancha en las que también explica que "lo de una transferencia de Lautaro es mucho de los medios" y que a día de hoy no prevé que pueda cambiar de aires. De hecho, Lautaro nunca ha mostrado en público ningún interés por abandonar el Inter y que su temporada aun no ha acabado.

Su agente entiende que Lautaro genere interés de varios clubes importantes, de todas formas. "Tuvo una muy buena temporada por suerte" y recuerda que "todavía tiene la Europa League y ojalá pueda llegar con el Inter hasta el final". Por otra parte, Yaqué también reveló que "nunca le di ningún un consejo a Lautaro y tampoco hizo falta porque siempre fue un jugador muy completo".

En esta línea recordó que "por ahí de chico era muy de ir al piso y cometía algunas faltas innecesarias, pero después aprendió mucho, desde la cuna adquirió las virtudes que tiene hoy por hoy" cuando sigue siendo jugador del Inter hasta que no llegue un club que convenza a la directiva nerazzurra de la conveniencia de un traspaso. Así que hasta que el Barcelona no logre robustez financiera no se hablará de nada más que del rendimiento deportivo del argentino.