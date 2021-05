Por qué Zidane deja de ser entrenador del Real Madrid y cuántas veces se ha ido

El cansancio por el fútbol en la era del coronavirus o el hartazgo de las críticas dentro y en los medios son algunas de las razones.

A las 12:00 horas del mediodía de este jueves el Real Madrid ha hecho oficial la noticia que venía contando Goal: Zidane no seguirá en el banquillo blanco. El técnico ha decidido echarse a un lado por diferentes motivos, expuestos a continuación, que en los despachos han entendido y respetado. Es la tercera vez que ocurre con contrato

El fútbol del coronavirus

A Zidane le ha incomodado sobremanera este periodo de fútbol totalmente marcado por la COVID-19. Al margen de que diera positivo, siempre le ha bajado el ánimo la cantidad de protocolos a seguir por el contexto instaurado por la pandemia, que le ha privado de momentos de vestuario y le ha exigido otros como los repetitivos test, las duchas en casa... Como explicó Goal, así se lo ha ido confesando a su entorno a lo largo de la 2020-21.

Las críticas internas y externas

A Zizou también le ha desgastad la catarata de críticas al Real Madrid, centralizadas en su figura. Desde septiembre su trato con los medios se ha tensado, algo que se escenificó en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Huesca, en febrero. "Si me queréis cambiar, decídmelo a la cara", llegó a manifestar.

Desde entonces, pidiendo respeto para sus jugadores, el equipo mejoró, se plantó en semifinales de la Champions y encadenó 18 jornadas ligueras sin perder para luchar por la Liga hasta el último sábado. Sin embargo, el Atlético aguantó y levantó el trofeo.

ZZ, además, es consciente de que una gran parte de las dudas con él han salido del club, lo que le ha dolido mucho. También lo hizo el enterarse de que el club sondeó en mitad de la temporada a otro entrenador con contrato en vigor, lo que hizo a Zizou tomar una decisión de separar su camino del Bernabéu. Aunque ha habido informaciones cruzadas (preguntada por Goal, la directiva le defendió incluso tras caer frente a un Segunda B en primera ronda de Copa), el preparador entiende que desde la planta noble filtraron que su cargo estaba en peligro cuando coqueteó con la eliminación en la fase de grupos de la Champions.

La situación de la plantilla

También ha influido el estado de la plantilla. Algunos de los futbolistas más veteranos, léase Marcelo o Isco, estaban muy molestos con el que fuera su gran valedor. Otros como Sergio Ramos, Lucas Vázquez o Varane tienen su futuro en el aire, algo que no gustaba a Zidane puesto que los tres son capitales en sus planes. Zidane puso mucho énfasis en que el problema con el capitán se resolviera antes del final de la temporada. La inacción del club molestó mucho al técnico porque el andaluz es el líder del vestuario y su hombre de confianza.

La personalidad de Zidane y el año a cero

No es tampoco asunto menor la singular personalidad de Zizou. El marsellés es un tipo que ama las rutinas de los entrenamientos por encima de los partidos, pero a la vez no es alguien dispuesto a permanecer en un banquillo mucho tiempo, nunca ha creído en ser 'El Ferguson del Madrid'. Para más inri, la ausencia de títulos no ha ayudado, interiorizado como tiene que en la entidad de Concha Espina hay que ganar.