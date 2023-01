El partido se aplazó por que coincidía con la final de la Supercopa de España y tendrá lugar el 2 de febrero en el Bernabéu.

El Real Madrid y el Valencia tienen que verse las caras en la jornada 17 de LaLiga 2022-2023 pero el partido no se va a disputar en la fecha que el resto de los duelos de esta entrega liguera y ha tenido que aplazarse algunas semanas antes de que se acaben enfrentando en el Santiago Bernabéu.

Por qué se suspendió y cuándo se juega el Real Madrid vs. Valencia de la Jornada 17 de La Liga 2022-2023 aplazado por la Supercopa de España 2023: fecha, hora y día

El partido se tuvo que posponer y no se jugó en el fin de semana del 14 y el 15 de enero. El motivo no es otro que ambos clubes estaban inmersos en su participación en la final four de la Supercopa de España 2023 y, de hecho, se vieron las caras en semifinales el miércoles 11 de enero y los merengues resultaron ganadores en la tanda de penaltis para jugar la final del domingo 15.

PARTIDO Real Madrid vs. Valencia FECHA 02/02/2022 HORA 21:00 ESTADIO Santiago Bernabéu, Madrid

Por este motivo, el duelo tuvo que retrasarse algunos días y el encuentro entre el Real Madrid y el Valencia se ha pospuesto para celebrarse el e de febrero aprovechando que esa semana es la única que esté libre de partidos entre semana y no se disputa ni la Copa del Rey ni la UEFA Champions League en la que los merengues son ahora mismo el único representante español.

De esta forma, el encuentro se jugará en el Santiago Bernabéu el citado segundo día de febrero de 2023 a partir de las 21 horas.