El partido queda suspendido, al igual que el Segoviana vs. Sestao River.

El Atzeneta tenía que recibir este jueves al Real Zaragoza desde las 20:00 horas en el estadio Campo De Futbol El Regit, por la primera ronda de la Copa del Rey de la temporada 2023-2024. Sin embargo, el partido se ha aplazado.

¿Por qué se suspende y cuándo se juega el partido aplazado entre Atzeneta y Zaragoza, de la Copa del Rey 2023-2024?

"El partido de Copa Del Rey entre Atzeneta y Real Zaragoza queda aplazado debido al temporal de viento que azota la península. Junto a la @rfef y el @Atzeneta_UE , se trabaja para fijar una nueva fecha en la que disputar el encuentro", reza el comunicado oficial emitido por el Zaragoza sobre las 18:39 horas de este jueves, una hora y media antes del inicio del encuentro.



Cabe señalar que el sorteo de la segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey se realizará el próximo martes 7 de noviembre. La situación no es sencilla porque el sorteo va por categorías, por lo que no se resuelve con una bola que represente al vencedor de esta eliminatoria. Para el sorteo, no es lo mismo que gane uno a que gane otro. Así las cosas, están dándole vueltas a las fechas. Una solución podría ser mover el día del sorteo.



El Zaragoza debe jugar el lunes y el sábado de la semana que viene por LaLiga Hypermotion.