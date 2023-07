El catalán, quien brilló en varios equipos, ya forma parte de la historia dorada del fútbol español.

Todo tiene un final. Y para Cesc Fábregas (36 años) llegó ese momento de la despedida. El propio jugador anunció este sábado 1 de julio de 2023 que deja de ser futbolista profesional. Cuelga las botas después de brillar en varios equipos y ser parte de la historia dorada del fútbol español.

Carta de despedida

"Después de 21 temporadas jugando como profesional, ha llegado el momento de colgar las botas...

No olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como.

He levantado la Copa del Mundo, dos Eurocopas, ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos. Ha sido un viaje imposible de olvidar. Todos los que me habéis ayudado, mis compañeros, entrenadores, directores, presidentes, dueños, fans y mi agente, un gracias de corazón. A los oponentes, gracias por hacerme más fuerte. Y a toda mi familia, desde mis padres y mi hermana hasta mi mujer y mis hijos, gracias por vuestros consejos, ayuda y guía en este largo e increíble camino.

He vivido experiencias a las que nunca pensé, ni en un millón de años, que me acercaría. He aprendido 3 idiomas y puedo decir que eso me ha hecho más compasivo y sabio. Ha valido muchísimo la pena por todos los grandes recuerdos y amigos que he hecho en el camino.

Pero no todo es tristeza, ahora también empieza un nuevo reto, me siento feliz de anunciar que voy a cruzar la línea blanca y empezaré a entrenar al equipo B y al Primavera del Como 1907, un club y un proyecto que me ilusiona muchísimo. Este maravilloso club se ha ganado mi corazón desde el primer minuto y llegó a mí en el momento perfecto de mi carrera, daré todo lo que esté en mis manos.

Así que, después de 20 increíbles años llenos de sacrificio, dedicación y alegría, solo me queda dar las gracias y un adiós a este maravilloso deporte como jugador.

He disfrutado cada minuto en el campo

Cesc"

Trayectoria

Formado en La Masía, integrante de la famosa categoría de jugadores nacido en 1987 (misma edad que Lionel Messi y Gerard Piqué, entre otros), Fábregas fue transferido al Arsenal antes de debutar en el primer equipo del Barcelona. Allí, en el equipo de Londres, estuvo ocho temporadas como futbolista profesional (del 2003 al 2011). Luego volvió al Barcelona, ya como jugador consagrado, y permaneció tres cursos en el club catalán (de 2011 al 2014).

Su carrera continuó en el Chelsea: desde 2014 al 2019. Siguió luego en el Mónaco (2018 al 2022). Y finalizó en el Como 1907, de Italia (2022 al 2023).

Con La Roja

Jugó en la Sub-16, Sub-17, Sub-20 y Sub-21. En la Absoluta, estuvo desde 2006 hasta 2016, jugando un total de 110 partidos y anotando 15 tantos.

Títulos



Con el Arsenal: una Premier League, una Community Shield y una FA Cup.

Con el Barcelona: dos Supercopa de España, una Copa del Rey, una Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Con el Chelsea: una Europa League, una Copa de la Liga, dos Premier League y una FA Cup.

Con España: dos Eurocopa y un Mundial.