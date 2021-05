Por qué se llama colchoneros a los aficionados y jugadores del Atlético Madrid

El motivo está asociado con la camiseta roja y blanca, colores que empezó a lucir por su estrecho vínculo con el Athletic Club de Bilbao.

Decir “colchoneros”, en España, es igual a decir “Atlético de Madrid”. No hay diferencias. El término “colchoneros” estuvo asociado al club desde principios del siglo XX. Y, créase o no, se mantiene fuerte hasta este presente. Ahora bien: ¿cómo surgió este particular apodo?

Un poco de historia

El Atlético de Madrid fue fundado en 1903. Sin embargo, a partir de 1911 empezó a lucir la camiseta rojiblanca. Y lo hizo por su estrecho vínculo con el Athletic Club de Bilbao. El conjunto vasco había cambiado del azul y blanco al rojiblanco tras una compra de equipaciones en Southampton: las mismas fueron repartidas entre el equipo bilbaíno y el madrileño.

Y entonces…

Desde 1911 hasta estos tiempos, los colores del Atlético no se modificaron. Y esos colores se convirtieron en la clave de un apodo. Es que en aquellos primeros años del siglo XX, a los colchones se les cubría casi siempre con una tela de franjas rojas y blancas. Sí, como las del equipo de la ribera del Manzanares.

Así fue como el equipo empezó a ser conocido como el “colchonero”. Quién diría que, más de 100 años después, el término seguiría tan vigente…