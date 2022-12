¿Por qué Raheem Sterling no juega el Inglaterra vs. Senegal, de octavos de final del Mundial de Qatar 2022?

El jugador del Chelsea es baja de última hora para el combinado británico.

Raheem Sterling, delantero de la Selección de Inglaterra, es la principal baja que tendrá el combinado británico para medirse a Senegal por los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022.

¿Por qué Raheem Sterling no juega el Inglaterra vs. Senegal, de octavos de final del Mundial de Qatar 2022?

El internacional inglés del Chelsea fue titular en los primeros dos encuentros de Inglaterra en el Mundial de Qatar, jugando 71 minutos ante Irán, marcando un gol y dando una asistencia en el triunfo por 6-2 frente a los asiáticos, y disputando 68 minutos en el empate 0-0 ante Estados Unidos. En la tercera jornada, frente a Gales, fue suplente y no ingresó para ayudar al equipo de Gareth Southgate en la victoria por 0-3.

Sin embargo, Sterling no estará ni siquiera en el banquillo ante Senegal, en el partido por los octavos de final de la cita ecuménica. Es una baja importante de última hora y que ha llamado la atención a muchos, pues el ex futbolista del Manchester City no estaba lesionado ni sancionado.

Pero el misterio fue desvelado desde la cuenta oficial de Twitter de la Selección inglesa, desde donde informaron que "Raheem Sterling no está disponible para la selección de los #ThreeLions esta noche porque está lidiando con un asunto familiar".

Así las cosas, Sterling se cae de un once inglés conformado por Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson, Bellingham; Saka, Foden y Kane.