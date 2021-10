El futbolista del Barcelona es una pieza clave para Luis Enrique, que no puede utilizarlo ante la Azzurra.

¿Por qué Pedri no juega el Italia vs. España de las semifinales de la Final Four de la Nations League 2021? Esa es la pregunta que puede estar haciéndose cualquier aficionado al fútbol. Y es que no es habitual que Luis Enrique Martínez prescinda del jugador del FC Barcelona . Evidentemente, no pasa por una decisión técnica. Tampoco tiene que ver con alguna sanción.

Las malas noticias para el FC Barcelona y para la propia Selección de España llegaban en forma de lesión y después del partido de los culés contra el Benfica, por la segunda jornada de la Champions League (3-0 en Lisboa). El club catalán confirmaba la baja de Pedri para el encuentro ante el Atlético de Madrid debido a una lesión muscular en cuádriceps izquierdo, por lo que no estuvo disponible para Ronaldo Koeman en el trascendental encuentro ante los de Diego Simeone .

En un escueto comunicado, el FC Barcelona confirmaba la lesión del mediapunta canario. "Pedri tiene una lesión muscular en el cuádriceps del muslo izquierdo. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad", anunciaba el club en sus redes sociales. Por esa razón, Luis Enrique Martínez no pudo convocarle para enfrentar a Italia en semifinales de la Final Four. Tampoco estará Pedri en una eventual final ni en el hipotético partido por el tercer puesto.

Lo de Pedri es más una recaída de la lesión que se produjo ante el Bayern de Múnich y que lo tuvo fuera del equipo en los encuentros ante Granada , Cádiz y Levante . El futbolista reapareció en el Estadio da Luz ante el Benfica, pero terminó con la misma dolencia que 15 días atrás.

¿Qué partidos se puede perder Pedri con España y el Barcelona?

El FC Barcelona no dio plazos de recuperación en su comunicado médico, pero el jugador no estuvo disponible para enfrentarse al Atlético de Madrid y tampoco lo está para la Nations League que disputa la selección española esta semana. Así las cosas, no se espera que el talentoso mediapunta regrese antes del 17 de octubre, en el encuentro que disputarán FC Barcelona y Valencia CF en el Camp Nou.