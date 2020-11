¿Por qué no se juega Cúcuta vs América por la Liga BetPlay?

La difícil situación administrativa del Cúcuta Deportivo e inminente desaparición tras la decisión de la Superintendencia de Sociedades, ya generó las primeras consecuencias deportivas para el conjunto de la frontera.

Tras la reunión sostenida esta tarde en la División Mayor del Fútbol Colombiano, se determinó que el 'Motilón' perderá su partido ante , por la fecha 19 de la Liga, que estaba programado para esta noche en Armenia.

Al no existir como empresa ni institución, los jugadores quedaron sin contrato y no se presentarán al partido, generando así una derrota por W de 0-3 a favor del rojo de Cali. Esta misma situación se presentaría para el compromiso ante de la fecha 20.

Durante la reunión se propuso aplazar los partidos, solicitud que fue denegada por Dimayor ante la escasez de fechas disponibles para reprogramar los encuentros, entendiendo que la siguiente fase del campeonato está próxima para iniciar.

