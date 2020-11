¿Por qué no se juega Atlético Nacional vs. Cúcuta por la Liga BetPlay?

Un simple trámite se convirtió la fecha 20 de la Liga BetPlay para el , que con 32 puntos ya estaba consolidado en el grupo de los ocho preclasificados a los cuartos de final.

En esta jornada, al equipo dirigido interinamente por Alejandro Restrepo el correspondía recibir al Cúcuta Deportivo en el Atanasio Girardot, partido que finalmente no tendrá lugar debido a la liquidación y pérdida del reconocimiento deportivo que sufrió el Rojinegro.

"El partido de hoy no va, no se juega. Esos puntos se le dan al América y en el partido ante Nacional correrá la misma suerte": Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, en conferencia de prensa.

Al quedarse sin razón social y por lo tanto, sin contrato válido con sus jugadores, el Motilón no se podrá presentar al compromiso en Medellín, tal y como pasó ante América de Cali el jueves en Armenia. Como consecuencia y apegado al reglamento, Nacional ganará el partido con marcador 3-0. Los goles no se le otorgarán a ningún jugador en específico, solo al equipo.

Para confirmar su victoria, el Verde paisa deberá presentarse en el estadio Atanasio Girardot con su plantel de 18 jugadores convocados minutos antes de la hora fijada de las 6:00 p.m. Allí deberá entregar su planilla de titulares y suplentes, como se hace normalmente y dejar constancia ante Dimayor de que el Cúcuta no se presentó.

Andrés Felipe Andrade y Jarlan Barrera no podrán ser tenidos en cuenta para poder hacer efectiva la fecha de sanción que ambos deben pagar tras acumular cinco tarjetas amarillas en el partido anterior ante .

Una vez Dimayor confirme la victoria por W, Atlético Nacional ganará los tres puntos para acumular 35 en la fase regular y +8 en el Gol Diferencia, a la espera de que se complete el resto de la jornada para conocer los ocho equipos que seguirán en la disputa por el título.

