¿Por qué no juega Sergio Ramos en el Real Madrid vs. Shakhtar de la Champions League?

El capitán del Real Madrid no estará en el primer duelo de la Champions debido al golpe en la rodilla sufrido ante el Cádiz.

Sergio Ramos, capitán del , no está en la lista de convocados de Zinedine Zidane para el primer encuentro de la temporada en la Champions, frente al , en el Alfredo Di Stéfano.

¿Cuál es la razón de la ausencia del capitán blanco?

El camero tuvo que retirarse por un golpe en la rodilla en el encuentro ante el , que terminó perdiendo el Real Madrid. En una acción con el 'Choco' Lozano, el defensa sufrió un duro golpe en la rodilla y Zidane le retiró por precaución en el descanso.

Zidane no quiere correr riesgos de cara al Clásico

Antes del duelo ante el conjunto ucraniano, el técnico del Real Madrid ha sido claro con la ausencia de su capitán, a falta de pocos días para disputar el Clásico ante el FC .

"Tiene un problema y, de momento, no ha entrenado esta mañana porque no queremos arriesgar nada. Tiene molestias, veremos qué pasa mañana. Hoy no ha podido entrenar con normalidad, expresaba el entrenador y horas después de la rueda de prensa se ha confirmado: no estará en la inauguración de la Champions.