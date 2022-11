Por qué no juega Sergio Ramos el Mundial Qatar 2022 con la Selección España

El seleccionador no cita al otrora capitán desde marzo de 2021 y decidió no convocarle aunque ha mejorado su nivel en el PSG.

Llega el Mundial de Qatar 2022 y la Selección de España ya ha hecho pública la lista de convocados confeccionada por su seleccionador, Luis Enrique Martínez, en la que hay 26 jugadores pero también alguna ausencia sonada como la de Sergio Ramos.

"Tengo por norma no hablar de las no presencias. No voy a valorar a los futbolistas que no están en la lista. Los importantes son los 26 que sí etsán", explicó Luis Enrique cuando se le cuestionó sobre la baja de Ramos cuand ofreció la lista de convocados el 11 de noviembre.

Sergio Ramos no juega con la Selección de España desde marzo de 2021. El capitán acudió a la concentración de 3 partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 pero sólo pudo jugar 45 minutos ante Grecia por una lesión y salió 4 minutos ante Kosovo para sumar una internacionalidad más a su carrera en una decisión muy criticada a Luis Enrique, ya que el central de Camas es el jugador de la historia con más partidos en La Roja con 180 duelos.

Ramos tuvo muchos problemas físicos entre marzo y junio de 2021 y Luis Enrique decidióo dejarlo fuera de la Eurocopa porque consideraba que no estaba a su mejor nivel físico y dio una explicación extendida de su decisión.

Sin embargo, desde entonces siempre ha eludido responder porque no ha vuelto a ser convocado. Lo cierto es que tras una temporada 2021-22 discreta en el PSG, Ramos ha vuelto a su mejor nivel en los últimos meses y a sus 36 años esta temporada suma 19 partidos 1 gol y 1 asistencias en el conjunto parisino.

Luis Enrique fue cuestionado sobre por qué no lo ha llamado pero no ha querido ofrecer explicaciones y sí destacar las virtudes de Eric García, Pau Torres, Aymeric Laporte y Hugo Guillamón, que son los centrales que sí ha citado.

De esta forma, Ramos se queda a las puertas del que estaba llamado a ser el último Mundial de su carrera y el quinto, ya que sí defendió La Roja en 2006 (octavos de final), 2010 (campeón), 2014 (fase de grupos) y 2018 (octavos de final).