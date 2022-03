Por qué no juega Militao el Mallorca vs Real Madrid de la jornada 28 de LaLiga

Por Jorge C. Picón - Baja de última hora en el Real Madrid para enfrentarse al Mallorca. El brasileño Éder Militao no se ha subido al avión con el resto de sus compañeros en el viaje a la isla y no estará en el encuentro de esta noche en Son Moix, tal y como ha avanzado Miguel Ángel Toribio en Radio Marca y ha confirmado el club poco después. Fuentes consultadas por Goal afirman que tiene un resfriado. Es el segundo partido del curso al que no va convocado: se perdió el de Elche en Copa del Rey.

ℹ️ Militão, baja de última hora en la convocatoria.#RCDMallorcaRealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 14, 2022

¿Por qué es baja Militao contra el Mallorca?

Aunque el club no ha especificado por qué Militao no viaja en su comunicado, Goal ha podido saber que ha pasado una mala noche por un resfriado y no se le ha querido forzar.

Estaba apercibido y, si veía una amarilla contra el conjunto bermellón, se perdería el Clásico del próximo 20 de marzo. Su importancia en el sistema de Ancelotti es demasiado como para arriesgarse a que no esté contra el FC Barcelona. Además, permite que descanse el jugador de campo con más minutos esta temporada (3.444).

A esto hay que sumar que Militao acabó tocado el duelo contra PSG. Un mal gesto de rodilla le hizo terminar el partido con mucho dolor. Esto no le ha impedido entrenarse con normalidad estos últimos días, pero el cansancio a estas alturas de curso empieza a hacer mella.

En su lugar, Nacho jugará en Mallorca. El central estará en el once junto a Alaba, el otro central titular. El canterano hizo un gran partido contra el PSG como central y, aunque ahora deberá cambiar su posición, ha demostrado en numerosas ocasiones en los últimos años que está preparado para rendir a buen nivel en cualquiera de las cuatro posiciones de la zaga.